Plus de 5 000 passionnés au départ de Paris-Roubaix Challenge

Samedi 8 avril, plus de 5 000 amateurs s’élanceront pour la 7e édition de Paris-Roubaix Challenge. Pour l’occasion, toute la région Hauts-de-France s’est mobilisée pour célébrer le vélo et les secteurs pavés de l’Enfer du Nord.

Il est des parcours qui donnent des frissons aux amateurs comme aux professionnels, des secteurs si légendaires que tous les passionnés de cyclisme ont les yeux qui brillent à l’heure de les affronter. Samedi 8 avril, ils seront plus de 5 000 à s’élancer à l’assaut des mythiques secteurs pavés, 24 heures avant les professionnels. Avec trois distances allant de 70 km à 172 km, les amateurs trouveront tous un parcours à la hauteur de leurs espérances et croiseront sur leur chemin quelques-uns des 29 secteurs pavés empruntés par les pros. Ils n’échapperont pas à La Trouée d’Arenberg, à Mons-en-Pévèle ou au carrefour de l’Arbre, pour leur plus grand plaisir. Une joie partagée par tout le département du Nord qui accueille depuis 121 ans l’arrivée de la reine des classiques à Roubaix et dont plusieurs centaines seront bénévoles pour encadrer et accompagner les participants.

Et au-delà de l’engouement populaire pour la course, c’est le monde entier que la région accueille, les participants de Paris-Roubaix Challenge affichent 51 nationalités différentes, certains venant d’aussi loin que la Nouvelle-Zélande, la Chine ou le Pakistan. Bien que les Français resteront majoritaires sur la ligne de départ, les britanniques seront la nationalité étrangère la plus représentée. Ces cyclistes-touristes passent en moyenne trois jours dans la région, trois jours de célébration de la passion du vélo.

A retenir :

· 3 distances au programme : 70km, 145km et 172km

· 29 secteurs pavés mythiques dont la Trouée d’Arenberg et le carrefour de l’Arbre

· Depuis 121 ans, Roubaix accueille l’arrivée de la reine des classiques

· Un peloton de 51 nationalités

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à vendredi 18h sur www.asochallenges.com