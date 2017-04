Val Night 2017

Pour tous les adeptes de plaisir nocturne, la “Val Night ”, une randonnée nocturne autour de la station du ValJoly. Au programme, un parcours de environ 20km totalement inédit sur les sentiers et à travers les sous-bois, le tout dans l’ambiance mystique de la nuit où les formes et les sensations prennent une dimension hors du commun !!!

Organisation : Uc Solrézienne et section VTT UNSS collège du Solrézis.

Chaque participant doit obligatoirement être équipé de dispositifs d’éclairage réfléchissant (éclairages avant et arrière, et gilet réfléchissant obligatoires).

INFOS PRATIQUES :

• Retrait des inscriptions : Samedi 8 avril à partir de 19hh30- (BASE Centre VTT)

• Briefing : 20h15 – BASE

• Départ : 20h30 – BASE

• Arrivée : BASE

• Ravitaillements : 1 au milieu du parcourt

• Protections obligatoires : Casque

• Dispositifs d’éclairage et de sécurité obligatoires : Eclairages avant et arrière - Gilet ou textile réfléchissant

•

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte