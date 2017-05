Lille-Hardelot : les infos à savoir

Infos pratiques

- Départ devant Lille Grand Palais ; Arrivée devant l’Office de Tourisme d’Hardelot

- Départs libres entre 6h45 et 7h45

- Ravitaillements à Merville (km 40), Saint Omer (km 79), Licques (km 111) et La Cappelle lès Boulogne (km 140)

- Principales difficultés : Montagne d’Acquin (km 93), côte de Quercamps (km 97) et Ventu d’Alembon (km 117)

- Distance unique : 158 km

- Pas de chrono, l’important est de gagner son propre challenge !

Sécurité, convivialité et respect de l’environnement

Sécurité et convivialité seront comme chaque année les maîtres-mots de la manifestation. Tout est mis en œuvre pour permettre à chacun d’évoluer sur le parcours dans les meilleures conditions. Pour cela plus de 400 bénévoles seront une nouvelle fois mobilisés et aucun véhicule suiveur ne sera autorisé dans le flot des participants. Priorité également au respect de l’environnement ! Grande première dans le dispositif Lille-Hardelot : quatre zones de récupération des déchets seront installées sur le parcours après les ravitaillements. Ces installations seront pré-signalées environ 150 à 200 mètres en amont. Elles viendront renforcer les sacs et poubelles installés en nombre dans les endroits les plus sensibles.