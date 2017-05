Lille-Hardelot 2017 : Une journée exceptionnelle !

Le cru 2017 de Lille-Hardelot a tenu toutes ses promesses : durant 158 km on a assisté à une véritable fête sous le soleil des Hauts de France ! Ils étaient plus de 6 600 fous du vélo à participer à cette randonne mythique, traversant les villes et villages dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une journée exceptionnelle !

Les points de ravitaillement ont ponctué le parcours, offrant régulièrement aux participants une pause bienvenue. Les villes accueil (Merville, Saint Omer, Licques et La Cappelle lès Boulogne) avaient organisé de véritables fêtes, mettant notamment à l’honneur la région, parfois même en musique grâce à Michel Pruvot, le plus cycliste des accordéonistes, qui animait le ravitaillement de Licques. Point d’orgue, l’arrivée à la plage d’Hardelot sous les encouragements d’un public venu nombreux, et en musique grâce aux Mauvaises Langues, De Laast Drop’, Matthiss et le Hardelot Jazz Band qui accompagnaient les passages sur la ligne.

Toujours plus nombreux d’année en année, les passionnés de vélo (de 14 à 83 ans) étaient impatients de prendre le départ de la plus importante randonnée « ville à ville » de France, dont le coup d’envoi a été donné par Laurent Desbiens, parrain de l’édition 2017. Celui-ci a également pris la tête de l’équipe France Bleu Nord avec Christian Palka, journaliste de la station, aux côtés d’auditeurs très entraînés. Clubs de cyclos, jeunes, moins jeunes, Français, étrangers mais aussi de grands champions avaient également décidé de relever le défi, à l’image de Cédric Vasseur et John Gadret.

Rendez-vous incontournable et hors-normes du sport-santé en France, Lille-Hardelot a une nouvelle fois battu son record de participation. Les plus de 6 600 participants de cette édition 2017 prouvent que la randonnée « ville à ville » la plus importante de France est également la plus populaire !