FFC / Participez à la randonnée FDJ-Paris 2024 « Les Champs pour Elles » !

Le 23 juillet prochain, date de l’arrivée du Tour de France à Paris, la FDJ, avec le soutien de la FFC, propose à 2024 femmes de vivre une expérience exceptionnelle en parcourant les 8 derniers kilomètres de la plus grande course cycliste française, organisée par ASO.

Accompagnées par des personnalités et des sportives olympiques, 2024 femmes remonteront les Champs-Elysées devant les spectateurs venus acclamer les plus grands cyclistes français et internationaux, et auront une chance unique de traverser la nef mythique du Grand Palais.

Organisée dans le cadre de la campagne de mobilisation FDJ « Prêts à jouer le jeu pour Paris 2024 ? », la randonnée « Les Champs pour Elles » est l’occasion pour vous de soutenir la candidature parisienne à quelques semaines du choix de la ville hôte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Pour s’inscrire à la randonnée « Les Champs pour Elles » et obtenir toutes les informations pratiques, vos licenciées doivent se connecter à la plateforme dédiée, accessible en cliquant - ICI -

N'hésitez pas à demander à vos licenciées de bien mentionner leur club au moment de leur inscription.

Une dotation financière de 2 500 € est à gagner pour les deux clubs (tous clubs/associations confondus) qui auront mobilisé le plus de personnes (1 dotation pour les clubs de moins de 50 licenciées et 1 dotation pour les clubs de plus de 50 licenciées).

Cet événement est une formidable occasion de montrer le soutien du cyclisme amateur à Paris 2024 et de donner un coup de projecteur sur le cyclisme féminin.