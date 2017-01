Les boucles de l’Oise juniors, trophée Arnaud Coyot verront le jour en 2017. Cette épreuve se déroulera dimanche 4 juin 2017, avec une étape (contre-la-montre le matin et course en ligne l’après-midi. Elle est à l’initiative de Jean-Louis Gillet et du cyclo-club de Nogent-sur-Oise. Elle devrait être confirmée lors de l’assemblée générale du comité des Hauts de France le 21 janvier à Bapaume.