Alexys Brunel en stage avec la FDJ en Espagne

Suite à son arrivée au CC Étupes en octobre 2016, Alexys a eu la chance de rejoindre l’équipe FDJeunes, une fondation dans laquelle il aura la chance d'évoluer et de gravir les échelons pour espérer passer professionnel dans les années à venir. Au programme de ce stage à Calpe (Espagne) : rencontre avec les dirigeants de la fondation mais surtout du vélo et encore du vélo depuis son arrivée à Calpe jeudi 12 janvier 2017. Alexys enchaîne des sorties de quatre heures, voire plus. Ces découvertes se composent de tests, de sprints en solo et en concurrence, de travail sur le chrono, mais également de travail sur le lactique. La prochaine étape pour Alexys ? Un nouveau stage en équipe de France début février.