Christophe Tomasina tire sa révérence après 2 ans de présidence

« Je n'ai plus le temps de m'occuper du club avec mon travail qui me prend beaucoup de temps » et de poursuivre « Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pendant ces deux ans ½ » Remerciant tous ceux qui l’ont aidé les mois passés : « Je voudrais remercier personnellement Jérémie Mas et Éric Dumont avec qui j'ai passé deux années exceptionnelles. Les sponsors qui m'ont fait confiance les mairies et tous les gens qui ont donné de leur temps. ». Une page tourne donc pour l’EC Wambrechies avec l’ex coureur Cyril Lebon pressenti pour le remplacer.