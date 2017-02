A Calpe lors du stage de l'équipe en Espagne: fracture du Scaphoïde et d'un doigt pour Nicolas Vereecken. Etoile de Bessèges première étape Dylan Kowalski renversé par une voiture de l'organisation lors du départ fictif : 10 jours d'arrêts. Etoile de Bessèges 3ème étape de vendredi chute et abandon de Joeri Calleeuw, un bidon qui trainait dans une descente dangereuse et sous la pluie en est la cause : Examen médical en cours

Crédit Photo : Laurent Sanson