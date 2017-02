Durant ce stage Pauline et Lucie ont pu engranger les km et préparer respectivement leur condition en vu de la saison 2017. C'est donc naturellement qu'elles reviennent très motivé près à en découdre !! Étaient également présentes 3 filles de SAS Macogep. Marjolaine Bazin, Soline Lamboley et Iris Sachet qui durant ce stage on pu rouler avec notamment Elise Delzenne et Audrey Cordon.

Toutes sont prêtes et impatiente de commencer cette nouvelle saison.