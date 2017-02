Le Touquet Acc organise ce 26 février, sa première épreuve route de cette saison 2017. Une course sur un parcours semblable à celui de l'année précédente, à savoir 2,8 km à couvrir 33 fois (environ 90km au total) dans les rues du touquet .

Un course qui pourra accueillir au maximum 80 coureurs de catégories 2,3, juniors et pass' open

Départ 15h face au Musée du Touquet.

ATTENTION: il ne reste que 20 places disponibles et fin des engagements le 23 février 2017 sur le site de la FFC.

Avec de nombreux prix à la clef, cette première course de la saison promet un beau spectacle.

Président du jury: LAROSE Jean Michel

Juge à l'arrivée : VOLANT Gilles

Comissaire : DEGROOTE Jean Luc