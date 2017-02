Dans la foulée du Tour du Haut-Var, le RLM enchaîne sur une grosse semaine avec le Tour de la Provence au départ de Aubagne et arrivée à Marseille, avant de poursuivre le week-end prochain avec les Boucles Drôme Ardèche.

Les étapes :

21/02 - Et. 1 : Aubagne - Istres (205,9 km)

22/02 - Et. 2 : Miramas - La Ciotat (169,6 km)

23/02 - Et. 3 : Aix-en-Provence - Marseille (168,2 km)

Mardi 21 Mercredi 22 et Jeudi 23 Février 2016

2ème édition du Tour de la Provence (2.1)

ROUBAIX - LILLE METROPOLE

ANTOMARCHI Julien fra

CABOT Jeremy fra

CALLEEUW Joeri bel

LECROQ Jérémy (FRA)

LEVEAU Jérémy fra

POUILLY Félix fra

SEYNAEVE Lander bel

VERMEULEN Emiel bel

Directeur Sportif : DELCAMBRE Frédéric.