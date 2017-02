Cambrai et Roubaix se rapprochent

Le CC Cambrai et le VC Roubaix Lille Métropole ont décidé, d’un commun accord, de faire cause commune au niveau de leurs juniors, leurs effectifs respectifs dans cette catégorie ne permettant pas d’être pleinement compétitifs sur les grande épreuves.

La formule de l’Entente n’étant pas possible règlementaire sauf constitution d’un nouveau club, il a été décidé par les responsables cambrésiens et roubaisiens, d’opter pour la constitution d’une équipe mixte qui portera donc un maillot spécifique sur un certain nombre d’épreuves. Les deux clubs inaugureront donc leur collaboration ce dimanche à Kuurne.

Une première ébauche de calendrier a été élaborée.

26 février Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 12 mars les Boucles de Seine et Marne, 19 mars La Bernaudeau, 2 avril le GP Fernand Durel, du 7 au 9 avril Le Tour des 2 Caps, 22 avril Leval, 29 et 30 avril le Tour des Portes du Pays d' Othe...