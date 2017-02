Un nouveau rassemblement pour les féminines (Minimes/Cadettes)

- Tarifs : gratuit

- Stage limité à 20 coureuses.

- Encadrement : membres de l’ETR.

- Impératif : avoir son matériel cycliste (vélo de route) en parfait état de fonctionnement, une tenue adéquate pour la pratique, un casque rigide et des gants obligatoires, un ravitaillement personnel pour les entraînements, la licence 2017 et une autorisation parentale pour les mineurs et fiche de renseignement.

- Déroulement de la journée : de 13 h 30 à 13 h 45, accueil des coureuses, de 14 h à 16 h, entraînement minimes-cadettes, et de 14 h à 17 h, 16h00 17h00 Collation et moment d'échanges

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements , j'espère retrouver un maximum de filles en vue des prochaines sélections.

Cindy Morvan : cindy62231@hotmail.fr