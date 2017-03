Les filles du CCML en stage à Méaulte

Au programme

Tests le matin : 60m départ arrêté , 200m lancé, contre la montre de 3km. Et pour l’après midi sortie route sous une pluie et vent longue de 70km. Un bon moment donc pour les dirigeants lillerois « merci au comité de la Somme et à papy Lamotte pour ce stage féminin comité dans la Somme pour les cadettes du CCML qui furent invitées , sous la directive de Jimmy Casper»

Un stage féminin CCML en collaboration avec le club VTT les écureuils de Condette qui s’effectua dans la bonne humeur et avec un travail sérieux afin de préparer notre saison dans l'objectif de faire aussi bien qu'en 2016.

Les filles Stéphanie Cresson , Gathes Margot, Amandine Giolda, Steecy Ourdouillé cadettes et Stéphanie Cresson Thellier ancienne coéquipière de Juliette Vandekerckhove encadrement Rémy Vasseur