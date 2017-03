La compétition cadets opposera près de 130 coureurs sélectionnés par les départements du Nord, Aisne, Calvados, Essonne, Eure, Hauts de seine, Manche, Oise, Orne, Pas de Calais, Paris, Seine et Marne, Seine Maritime, Seine Saint Denis, Somme, Val de Marne, Val d'Oise et Yvelines.

Les coureurs prendront le départ rue de Péronne sur un circuit de 5.860 km empruntant les secteurs pavés du Moulin de Vertain et de Wachemy qui sera parcouru 12 fois pour la course du matin soit 70 km 300, et 15 fois pour la course de l'après midi soit 87 km 900.

10 H 00 : INTER-REGIONS Nord Ouest CADETS

15 H 30 : 3ème CATEGORIE - JUNIORS et PASS OPEN

15 H 40 : Pass’Cyclisme

Petite restauration sur place.