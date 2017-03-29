Boucle de l’Artois: Le compte à rebours a commencé

Les étapes :
01/04 - Et. 1 : Monchy-au-Bois - Bucquoy (84,2 km) 9h30
01/04 - Et. 2 : Agny - Arras (82,2 km) 15h00
02/04 - Et. 3 : Hucqueliers - Auxi-le-Château (150,2 km) 12h30
La liste des engagés :
CC NOGENT-SUR-OISE
1 BACON Romain
2 BECRET Geoffroy
3 GINELLI Vincent
4 JOLY Thomas
5 MAFFEIS Dany
6 PENVEN Clément
7 VICEK Guillaume
DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
8 BERNARD Quentin
9 DENDIEVEL Cyril
10 DERIAUX Florian
11 MONCOMBLE Nicolas
12 GAREZ Raphaël
13 HUBAU Pierre
14 LELEU Antoine
ESEG DOUAI
15 AVOINE Kévin
16 BAILLET Alexandre
17 CARESMEL Alexis
18 HUYGENS Maxime
19 POIRET Benjamin
20 VAN BEETHOVEN Mathias
21 VAN ESLANDER Florian
VC AMATEUR SAINT-QUENTIN
22 POULLAIN Benoît
23 GRATIOT Alexandre
24 LE ROUX Pascal
25 MARTIN Alexis
26 PINAUD Anthony
27 PASTOT Vincent
28 PELLERIAUX Nicolas
TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS
29 BARROSO Romain
30 DO REGO Fabio
31 PATAT Clément
32 PATOUX Jérémy
33 PEYROTON-DARTET Thomas
34 RIEGERT Alexandre
35 VALETTE Pierre
ATOM 6-ALNO WAKKEN CT
36 NACHTERGAELE Niels
37 HOLVOET Louis
38 ORBIE Stephen
39 CASIER Arne
40 DESTATSBADER Royke
41 VANDEVYVERE Gauthier
42 COURTENS Olivier
USSA PAVILLY BARENTIN
43 DELEHAYE Bryan
44 DUPONQ Clément
45 HAUDIQUET Pierre
46 LEFEBVRE Thomas
47 NAKAMURA Keisuke
48 TIELEMANS Pierre
49 CORDEVANT Eric
VC ROUEN 76
50 ANTI Enzo
51 CANALES Wilfried
52 MONTANA Sylvain
53 NISU Oskar
54 OUSTRY Thomas
55 RONDEAU Fabien
56 WARAS Corentin
CM AUBERVILLERS 93
57 EVENOT Killian
58 GOUSSET Victor
59 LEBRETON Pierre
60 PIRY Sébastien
61 SALMON Maxime
62 THOMINET Camille
63
GUIDON CHALETTOIS
64 BENARFA Rémi
65 DEMEAUTIS Matthieu
66 DUGUENET Stéphane
67 RACAULT Ronan
68 RONXIN Pierre
69 THOMAS Adrien
70 WASTIAUX Joey
UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'
71 COUTURE Kévin
72 DUCROCQ Joris
73 GUINET Dylan
74 HEYMANS Florian
75 MASSON Julien
76 TOULOUSE Nicolas
77 URBAIN Mathieu
CHARVIEU-CHAVAGNIEUX IC
78 BIONDI Andréa
79 FINE Gabin
80 FINE Eddy
81 KOWALSKI Rudy
82 MKRTCHYAN Mher
83 KORETZKY Clément
84 CORVALAN Joaquim
EFC-L&R-VULSTEKE
85 BORRA Gilles
86 CAVEY Vincent
87 LEYMAN Celestin
88 VANDERMOSTEN Tom
89 VERHULST Lothar
90 VERSCHAEVE Viktor
91 WILLEMS Thimo
VC TOUCY
92 BEAUCHAUD Mathieu
93 KISKONEN Siim
94 LE GALL Tom
95 LOUICHE Vincent
96 MEREDITH Charlie
97 PHILIBERT Aurélien
98 RICHARDOT Eugène
VS CHARTRAIN
99 CLERE Emilien
100 DE JONCKHEERE Johan
101 BIDEAU Ludovic
102 CHOPIER Loïc
103 ILONGO Dimitri
104 MAISON Mathieu
105 MAISON Maxime
VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
106 EVRARD Laurent
107 GAOUA Cédric
108 GUILLOT Romain
109 SUCHET Loïc
110 TERRASSON Pierre
111 TOURNIEROUX Victor
112 VINCENT Joris
TEAM RACE CLEAN
113 BOERSMA Willem Thierry
114 BURTNIK Evan
115 KIROUAC MARCASSA Thierry
116 ELLIOTT William
117 WALSH Edward
118 WILCOX John
119 WESTLANDT
WILL VOORUIT
120 WUBBEN Bob
121 HAVIK Piotr
122 DEELEN Diederik
123 VAN DER WAL Luuk
124 VAN DER MEER Nick
125 KOOP Jos
126 MEERBEEK Christiaan
MORVELO BASSO RT
127 MOORE Adam
128 BRADBURY Stephen
129 KIRK Thomas
130 ORMOND Rob
131 SILVERTON Edward
132
133
AC BISONTINE
134 CURRY James
135 BERLIN-SEMON Joseph
136 DAURIANNES Antonin
137 WEISS Thomas
138 BOUVIER Léo
139 HANNINEN Jaakko
140 DYBALL Benjamin