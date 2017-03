Boucle de l’Artois: Le compte à rebours a commencé

La 28e édition de la Boucle de l'Artois (Elite Nationale) se dispute samedi et dimanche. Trois étapes en ligne figurent au programme. Le vainqueur succédera à Yoann Paillot (Océane Top 16), lauréat l'an passé alors que l'épreuve était une manche de la Coupe de France DN1. Retrouvez ci-dessous la liste des étapes et des engagés.

Les étapes :

01/04 - Et. 1 : Monchy-au-Bois - Bucquoy (84,2 km) 9h30

01/04 - Et. 2 : Agny - Arras (82,2 km) 15h00

02/04 - Et. 3 : Hucqueliers - Auxi-le-Château (150,2 km) 12h30

La liste des engagés :

CC NOGENT-SUR-OISE

1 BACON Romain

2 BECRET Geoffroy

3 GINELLI Vincent

4 JOLY Thomas

5 MAFFEIS Dany

6 PENVEN Clément

7 VICEK Guillaume

DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

8 BERNARD Quentin

9 DENDIEVEL Cyril

10 DERIAUX Florian

11 MONCOMBLE Nicolas

12 GAREZ Raphaël

13 HUBAU Pierre

14 LELEU Antoine

ESEG DOUAI

15 AVOINE Kévin

16 BAILLET Alexandre

17 CARESMEL Alexis

18 HUYGENS Maxime

19 POIRET Benjamin

20 VAN BEETHOVEN Mathias

21 VAN ESLANDER Florian

VC AMATEUR SAINT-QUENTIN

22 POULLAIN Benoît

23 GRATIOT Alexandre

24 LE ROUX Pascal

25 MARTIN Alexis

26 PINAUD Anthony

27 PASTOT Vincent

28 PELLERIAUX Nicolas

TEAM PELTRAX-CS DAMMARIE-LES-LYS

29 BARROSO Romain

30 DO REGO Fabio

31 PATAT Clément

32 PATOUX Jérémy

33 PEYROTON-DARTET Thomas

34 RIEGERT Alexandre

35 VALETTE Pierre

ATOM 6-ALNO WAKKEN CT

36 NACHTERGAELE Niels

37 HOLVOET Louis

38 ORBIE Stephen

39 CASIER Arne

40 DESTATSBADER Royke

41 VANDEVYVERE Gauthier

42 COURTENS Olivier

USSA PAVILLY BARENTIN

43 DELEHAYE Bryan

44 DUPONQ Clément

45 HAUDIQUET Pierre

46 LEFEBVRE Thomas

47 NAKAMURA Keisuke

48 TIELEMANS Pierre

49 CORDEVANT Eric

VC ROUEN 76

50 ANTI Enzo

51 CANALES Wilfried

52 MONTANA Sylvain

53 NISU Oskar

54 OUSTRY Thomas

55 RONDEAU Fabien

56 WARAS Corentin

CM AUBERVILLERS 93

57 EVENOT Killian

58 GOUSSET Victor

59 LEBRETON Pierre

60 PIRY Sébastien

61 SALMON Maxime

62 THOMINET Camille

63

GUIDON CHALETTOIS

64 BENARFA Rémi

65 DEMEAUTIS Matthieu

66 DUGUENET Stéphane

67 RACAULT Ronan

68 RONXIN Pierre

69 THOMAS Adrien

70 WASTIAUX Joey

UV AUBE-CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'

71 COUTURE Kévin

72 DUCROCQ Joris

73 GUINET Dylan

74 HEYMANS Florian

75 MASSON Julien

76 TOULOUSE Nicolas

77 URBAIN Mathieu

CHARVIEU-CHAVAGNIEUX IC

78 BIONDI Andréa

79 FINE Gabin

80 FINE Eddy

81 KOWALSKI Rudy

82 MKRTCHYAN Mher

83 KORETZKY Clément

84 CORVALAN Joaquim

EFC-L&R-VULSTEKE

85 BORRA Gilles

86 CAVEY Vincent

87 LEYMAN Celestin

88 VANDERMOSTEN Tom

89 VERHULST Lothar

90 VERSCHAEVE Viktor

91 WILLEMS Thimo

VC TOUCY

92 BEAUCHAUD Mathieu

93 KISKONEN Siim

94 LE GALL Tom

95 LOUICHE Vincent

96 MEREDITH Charlie

97 PHILIBERT Aurélien

98 RICHARDOT Eugène

VS CHARTRAIN

99 CLERE Emilien

100 DE JONCKHEERE Johan

101 BIDEAU Ludovic

102 CHOPIER Loïc

103 ILONGO Dimitri

104 MAISON Mathieu

105 MAISON Maxime

VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

106 EVRARD Laurent

107 GAOUA Cédric

108 GUILLOT Romain

109 SUCHET Loïc

110 TERRASSON Pierre

111 TOURNIEROUX Victor

112 VINCENT Joris

TEAM RACE CLEAN

113 BOERSMA Willem Thierry

114 BURTNIK Evan

115 KIROUAC MARCASSA Thierry

116 ELLIOTT William

117 WALSH Edward

118 WILCOX John

119 WESTLANDT

WILL VOORUIT

120 WUBBEN Bob

121 HAVIK Piotr

122 DEELEN Diederik

123 VAN DER WAL Luuk

124 VAN DER MEER Nick

125 KOOP Jos

126 MEERBEEK Christiaan

MORVELO BASSO RT

127 MOORE Adam

128 BRADBURY Stephen

129 KIRK Thomas

130 ORMOND Rob

131 SILVERTON Edward

132

133

AC BISONTINE

134 CURRY James

135 BERLIN-SEMON Joseph

136 DAURIANNES Antonin

137 WEISS Thomas

138 BOUVIER Léo

139 HANNINEN Jaakko

140 DYBALL Benjamin