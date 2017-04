Denain : Vers un duel Bouhanni - Démare ?

Les deux stars du sprint français Arnaud Démare (FDJ) et Nacer Bouhanni (Cofodis) seront sur le pont et vont se croiser à l’occasion du GP de Denain porte du Hainaut Valenciennes Métropole de ce jeudi 13 avril.

Pour Dominique Serrano c’est la bonne nouvelle de ce début de semaine, annoncée officiellement par Marc Madiot. Après une 6ème place obtenue sur le Paris Roubaix, le picard Arnaud Démare, dernier vainqueur français de Milan San Rémo , sera bien sur les routes du Hainaut. Le duel entre les deux anciens coéquipiers de la formation FDJ s’annonce haletant.

Au palmarès denaisien, avantage au coureur vosgien de l’équipe Cofidis, qui a remporté les éditions 2014 et 2015...Coté Arnaud Démare le succès sur l’épreuve nordiste remonte à 2013, s’était au nez et à la barbe d’un certain Nacer Bouhanni.

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet