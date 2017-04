Arnaud Démare impérial devant Nacer Bouhanni et Sébastian Molano

Le duel tant attendu a donc bien eu lieu après 196,4 kilomètres et quelques 4h30 de course ! Et c'est au terme d’un sprint magistral qu’Arnaud Démare (FDJ) s’impose devant son ancien coéquipier et rival de toujours, Nacer Bouhanni (Cofidis). Sebastian Molano complète quant à lui le podium (Manzana Postobon).

Le coureur originaire de Beauvais a donc bouclé le 59ème Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut / Valenciennes Métropole avec une vitesse moyenne de 43,642 km/h.

Crédit Photo :Jean Marc Hecquet