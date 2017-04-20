Du Vendredi 21 au Dimanche 23 Avril 2017
Tour de la Mirabelle (ex- Pièmont vosgien) :
Quentin BERNARD
Florian DERIAUX
Raphaël GAREZ
Pierre HUBAU
Franck LERAT
Nicolas MONCOMBLE
Direcetur Sportif : Charlie LECOMTE
Voici les infos pour les courses du Week-end du 22 et 23 Avril de Dunkerque Littoral Cyclisme :
Du Vendredi 21 au Dimanche 23 Avril 2017
Tour de la Mirabelle (ex- Pièmont vosgien) :
Quentin BERNARD
Florian DERIAUX
Raphaël GAREZ
Pierre HUBAU
Franck LERAT
Nicolas MONCOMBLE
Direcetur Sportif : Charlie LECOMTE