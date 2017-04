A travers les Hauts-de-France : Les équipes engagées

À travers les Hauts de France se déroulera du 19 au 21mai. 19 équipes ont été retenues par l’organisation avec un superbe plateau constitué de douze formations Continentales , cinq formations DN1 et de deux équipes nationales. Le vainqueur final de cette édition 2017 succédera aux derniers lauréats Aidis Kruopis (Véranda Willems) la saison dernière

Les villes-étapes d'A travers les Hauts-de-France 2017 :

19/05 - Et. 1 : Marquion - Gouy-sous-Bellonne

20/05 - Et. 2 : Lallaing - Merlimont

21/05 - Et. 3 : Doullens - Arras

Les équipes engagées :

Dix-neuf équipes, voire une vingtième, s'élanceront depuis Marquion le 19 mai prochain.

ContinentalesAn Post Chain Reaction (Irlande)

Armée de Terre (France)

BHS Almeborg Bornholm (Danemark)

Cibel Cebon (Belgique)

Dimension Data For Qhubeka (Afrique du Sud)

Euskadi Basque Country Murias (Espagne)

Leopard Pro Cycling (Luxembourg)

Monkey Town Continental Team (Pays-Bas)

Roubaix Lille Métropole (France)

Team Felbermayr-Simplon Wels (Autriche)

Team Giant Castelli (Danemark)

Team Vorarlberg (Autriche)

Sélections nationales

Australie

Grande-Bretagne U23

Team Race Clean

Equipes étrangères

EFC-L&R-Vulsteke

Lotto-Soudal U23

DN1

CC Nogent-sur-Oise

Vendée U