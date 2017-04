Direction la Grande-Bretagne pour l’ESEG Douai

L’équipe DN3 de l’ESEG Douai - Origine Cycles sera engagée ce dimanche 23 avril 2017, en Grande-Bretagne, pour disputer la Rutland Melton International, course créée en 2005 et qui fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2008, en catégorie 1.2. Cette épreuve regroupera 33 équipes continentales et dix-huit clubs amateurs.