Le 6 mai dernier, Fiona Duriaux disputée une course à Schellebelle en Belgique. Malheureusement, elle a été victime d'une chute pendant le sprint du peloton, ce qui l'a stoppée dans sa course.

Au diagnostique plus de peurs que de mals, les médecins suspsectaient une fracture du poignet mais l'IRM a révélé un écrasement osseux du scaphoide et une entorse ligamentaire. Cette petite frayeur lui coutera finalement 3 semaines de platres. Fiona pourra donc retrouver la compétition sous peu et nous lui souhaitons bon courage !