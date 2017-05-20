Week-end du 20 au 22 Mai du VCA Saint Quentin

Programme du Vendredi 19 Mai
MEAUX - 3 - JUN & PASS OPEN - PX CENTRES
LECLERC
PINSON Damien
BOREL Erwan
NARDOT Benjamin
DOLEZ Hugo
Programme du Dimanche 21 Mai
BETHENCOURT-Tour du Caudresis & Catesis - Prix de la Ville
PIETRAS Léo
EMERY Arthur
BARSBY Julien
THORLET Maxence
FRANCOME Alexandre
TASSART Marc Antoine
Framerville Rainecourt Support Champ La Somme
Cadets
BRUNET Hugo
LOCMINE
HUENS Axel
MORBECQUE - Gd Prix La Morbecquoise
LEROUX Maxime
BOUTREUX Valentin
RIVIERE - Prix de la Ville
PINSON Damien
RONDEAU Thibaut
FERAT Fabrice
WAZIERS - 30è Prix de la Municipalité
RENAUDIN Loic
CHEVAL Valentin
HOPIN Dimitri
GROSSEMY Grégory
COEUGNET Valentin
GRAND PRIX DE MONTAMISE - 4ème manche de la Coupe de France des Clubs DN3
PAQUE Johan
MARTIN Alexis
GRATIOT Alexandre
LE ROUX Pascal
PELLERIAUX Nicolas
Programme du Lundi 22 Mai
HAM Prix Ville HAM Pass Cyclisme
HAVART Sébastien
PRIX VILLE HAM 1-2-3-JUNIORS-PASS'OPEN
PAQUE Johan
MARTIN Alexis
CHEVAL Valentin
GIRARDOT Nathan
LE ROUX Pascal
POULLAIN Benoît