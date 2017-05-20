Week-end du 20 au 22 Mai du VCA Saint Quentin

Voici les infos pour les courses du Week-end du 20 au 22 Mai du VCA Saint Quentin :

Route
Week-end du 20 au 22 Mai du VCA Saint Quentin

Programme du Vendredi 19 Mai

MEAUX - 3 - JUN & PASS OPEN - PX CENTRES

LECLERC
PINSON Damien
BOREL Erwan
NARDOT Benjamin
DOLEZ Hugo

Programme du Dimanche 21 Mai

BETHENCOURT-Tour du Caudresis & Catesis - Prix de la Ville

PIETRAS Léo
EMERY Arthur
BARSBY Julien
THORLET Maxence
FRANCOME Alexandre
TASSART Marc Antoine

Framerville Rainecourt Support Champ La Somme

Cadets

BRUNET Hugo

LOCMINE

HUENS Axel

MORBECQUE - Gd Prix La Morbecquoise

LEROUX Maxime
BOUTREUX Valentin

RIVIERE - Prix de la Ville

PINSON Damien
RONDEAU Thibaut
FERAT Fabrice

WAZIERS - 30è Prix de la Municipalité

RENAUDIN Loic
CHEVAL Valentin
HOPIN Dimitri
GROSSEMY Grégory
COEUGNET Valentin

GRAND PRIX DE MONTAMISE - 4ème manche de la Coupe de France des Clubs DN3

PAQUE Johan
MARTIN Alexis
GRATIOT Alexandre
LE ROUX Pascal
PELLERIAUX Nicolas

Programme du Lundi 22 Mai

HAM Prix Ville HAM Pass Cyclisme

HAVART Sébastien

PRIX VILLE HAM 1-2-3-JUNIORS-PASS'OPEN

PAQUE Johan
MARTIN Alexis
CHEVAL Valentin
GIRARDOT Nathan
LE ROUX Pascal
POULLAIN Benoît