Week-end du 20 au 22 Mai du VCA Saint Quentin

Programme du Vendredi 19 Mai

MEAUX - 3 - JUN & PASS OPEN - PX CENTRES

LECLERC

PINSON Damien

BOREL Erwan

NARDOT Benjamin

DOLEZ Hugo

Programme du Dimanche 21 Mai

BETHENCOURT-Tour du Caudresis & Catesis - Prix de la Ville

PIETRAS Léo

EMERY Arthur

BARSBY Julien

THORLET Maxence

FRANCOME Alexandre

TASSART Marc Antoine

Framerville Rainecourt Support Champ La Somme

Cadets

BRUNET Hugo

LOCMINE

HUENS Axel

MORBECQUE - Gd Prix La Morbecquoise

LEROUX Maxime

BOUTREUX Valentin

RIVIERE - Prix de la Ville

PINSON Damien

RONDEAU Thibaut

FERAT Fabrice

WAZIERS - 30è Prix de la Municipalité

RENAUDIN Loic

CHEVAL Valentin

HOPIN Dimitri

GROSSEMY Grégory

COEUGNET Valentin

GRAND PRIX DE MONTAMISE - 4ème manche de la Coupe de France des Clubs DN3

PAQUE Johan

MARTIN Alexis

GRATIOT Alexandre

LE ROUX Pascal

PELLERIAUX Nicolas

Programme du Lundi 22 Mai

HAM Prix Ville HAM Pass Cyclisme

HAVART Sébastien

PRIX VILLE HAM 1-2-3-JUNIORS-PASS'OPEN

PAQUE Johan

MARTIN Alexis

CHEVAL Valentin

GIRARDOT Nathan

LE ROUX Pascal

POULLAIN Benoît