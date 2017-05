Alexis Delalleau victime d'une lourde chute.

Le coureur originaire de Anvin qui venait d’être victime d’une crevaison était en train de rentrer sur le peloton à vive allure, 70km/heure dans une descente. Malheureusement, une chute est survenue dans le groupe devant lui ce qui a entrainé un arrêt brutal de toutes les voitures des directeurs sportifs. Alexis à réussi à éviter les véhicules, mais au niveau d’ une courbe il est parti tout droit dans un arbre pour atterrir une dizaine de mètres plus bas dans un ravin. Les conséquences sont très lourdes, fracture ouverte du poignet droit, fracture du poignet gauche et du coude droit il souffre également d’un pneumothorax. Très vite pris en charge par le service médical, Alexis qui n’a jamais perdu connaissance a été transporté à l’hôpital de Roanne. Au service des urgences, il a été opéré avec succès, mais une deuxième opération sera nécessaire au niveau du coude avec la pose d’une prothèse. Cathy sa maman a été en partie rassuré par les premiers examens, scanner et électrocardiogramme de la poitrine, elle tient à remercier Frédéric Limousin, son directeur sportif, qui est resté à l’hôpital auprès de lui en compagnie de son fils ainé Antoine, elle remercie également, le président Philippe Limousin, pour les multiples démarches administratives. Alexis qui est placé sous morphine se souvient de tout , dans les 48h il devrait être transférer vers l’hôpital de Berck. Vu les circonstances sa famille, Cathy sa mère, Yves son père et son frère Antoine, ont conscience que le pire a été évité, ils tiennent à remercier toutes les personnes qui ont envoyé des messages de soutien et de sympathie.

L’Echo du vélo souhaite, à Alexis un bon rétablissement avec beaucoup de courage et de patience.