Inter-régions Cadets : la sélection Somme

Voici la liste des cadets qui ont été retenus pour porter les couleurs du comité départemental de la Somme de cyclisme lors de 2ème et 3ème manches de l’inter-régions qui se dérouleront le samedi 27 Mai et le dimanche 28 Mai.

- 2ème Manche: samedi 27 Mai - Vélodrome de St Quentin en Yvelines:

. Enzo CASPER - A C Montdidier

. Kenny CASPER - A C Montdidier

. Etienne DELIMAUGE - A C Montdidier

. Baptiste PAILLARD - E C Abbevilloise

. Simon RIFFLET - A C Amiénoise

- 3ème Manche: dimanche 28 Mai - épreuve route à Damville (27):

. Kenny CASPER - A C Montdidier

. Etienne DELIMAUGE - A C Montdidier

. Simon RIFFLET - A C Amiénoise

. Benjamin LABBE - E C Abbevilloise

. Baptiste PAILLARD - E C Abbevilloise

. Bastien PICHON - E C Abbevilloise