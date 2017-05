Lance Armstrong rend hommage à Grégoire Somogyi

L'Américain Lance Armstrong a appris le décès de Grégoire Somogyi (CC Villeneuve Saint-Germain), percuté par un poids-lourd, sur les réseaux sociaux. C'est un internaute qui a informé l'ancien coureur professionnel.

Une photo à la descente de l'avion

Les deux coureurs s'étaient rencontrés plusieurs fois dont l'une d'entre elles lors d'une descente de l'avion. Grégoire Somogyi était pilote de ligne. Sur Twitter, Lance Armstrong a répondu à l'internaute et présenté ses condoléances à la famille et aux amis de Grégoire : "Non! Je suis désolé d'entendre cela. Passe mes condoléances à ses amis et à sa famille."

@maxsrk91 No! I am so sorry to hear this. Please pass along my condolences to his friends and family.