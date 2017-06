Amis cyclistes tous à Arras le Samedi 17 Juin.

En même temps que dans plusieurs villes de France dont Paris, venez tous à Arras devant le beffroi à 10h, pour que la convention de circulation cyclistes et automobilistes soit mise en place. Devant la recrudescence des accidents souvent mortel, il est urgent de changer les comportements, des uns et des autres. Il faut sensibiliser les cyclistes et automobilistes au respect mutuel pour modifier les mauvais comportements.

La D.S.C.R « délégation a la sécurité et à la circulation routière » et A.S.O ( organisateur du tour de France) on entrepris depuis 2016 dans le cadre du tour de France ainsi que dans d’autres épreuves des actions de communication : « une route sans danger oui c’est possible ». Tel est l’objectif de l’opération la route se partage. Cyclistes respectons les règles. Automobilistes, je double, je m’écarte -------« 1M50 », -----en ville « 1m ». Mais voila beaucoup n’ont pas entendu le message et depuis le début de cette année 2017, les accidents sont en forte hausse y compris dans notre région.

Alors venez nombreux rejoindre notre amie Christiane SCODELLER, qui sera sur place pour une action pacifique. A noter que Arras et la seul ville des Hauts de France à participer à cette opération.