Rassemblement solidaire à Cambrai ce Samedi 17 Juin

Devant la hausse des accidents, parfois mortels, dont sont de plus en plus souvent victimes les cyclistes, des mouvements se sont créés ces derniers jours. Diverses actions destinées à sensibiliser principalement les automobilistes seront menées durant ce week-end dans de nombreuses villes de France. Ce sera le cas à Cambrai où les usagers du vélo sont appelés à se rassembler, ce samedi 17 juin, devant l’Hôtel de Ville, place Aristide Briand, à 10 heures pour exprimer leur ras le bol devant le comportement agressif de certains conducteurs. Sont donc conviés les coureurs licenciés, les cyclotouristes, les randonneurs, les personnes utilisant leur vélo pour se rendre à leur travail, et toutes personnes sensibilisées par le problème de la sécurité sur la route. Il sera notamment rappelé les distances de dépassement (1,50 m sur route et 1 m en ville), le droit aux cyclistes de rouler à deux de front, l’usage de l’avertisseur avant de doubler et surtout sur le fait de partager la route en toute convivialité et respect de l’autre et que la longue liste des victimes s’arrête.