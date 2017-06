GPI…18 ou 19 équipes le 17 sept prochain à Isbergues.

Dans un premier temps, Il fut question d’élaborer le peloton du prochain Grand Prix d’Isbergues comptant pour la Coupe de France et de confirmer le choix effectué auprès des managers et les instances françaises. A noter que lors de la réunion Jean Claude Willems Président et Sebastien Vandaele son adjoint vinrent saluer les membres de la commission. Eric Malingue : « Toutes les équipes françaises seront là le 17 septembre prochain pour la 71ème édition du GPI. A ce jour nous sommes en contacts avancés avec des formations world Tours et Continentales pros. Une chose est sure, c’est un peloton de 18 ou 19 formations qui s’élancera afin de succéder à Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker-Byggtorget »Une formation Joker absente cette année, l’équipe norvégienne se focalisant sur les mondiaux organisés chez eux.