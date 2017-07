Des nouvelles de Alexis Delalleau.

L’accident est survenu au cours de la 1ére étape du tour du pays Charolais et Brionnais, après une crevaison dans une descente, à 70km/h. Alexis dont nous prenons des nouvelles régulièrement, va bien et il garde un bon moral. Après avoir été hospitalisé en urgence à Roanne, il à été rapatrié sur l’hôpital de Berck quelques jours après. Opéré au poignet gauche en premier, les chirurgiens lui ont enlevé depuis la broche qui servait à consolider l’ensemble.

Ensuite il à subi 4 opérations successifs du coude droit, pour la pose d’une prothèse et d’une plaque avec 4 vis. Après son hospitalisation Alexis Delalleau à regagné son domicile de Anvin, pendant quelques jours. Puis il est retourné à Berck le jour du championnat de France de cyclisme de St Omer pour commencer sa rééducation dans le service de kinésithérapie. Dans une semaine il devrait changer d’hôpital et passer de l’institut Callot au centre Calvé, toujours à Berck. Pour l’instant les soins apportés plusieurs fois par jour sont très éprouvant et le font beaucoup souffrir. Alexis qui sais que pour récupérer une bonne fonctionnalité du coude et du bras, sera longue (5 à 6 mois) serre les dents et souffre en silence.

Dans quelques semaines, Alexis Delalleau, qui malgré tous pense à son avenir, va préparer le concours d’entrée pour intégrer une école pour devenir kiné.

L’écho du vélo souhaite à Alexis un bon et prompt rétablissement.