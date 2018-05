La course de Boussois endeuillée

La course de Boussois (Nord), disputée ce dimanche 13 mai 2018, a été endeuillée après l'accident de la voiture ouvreuse, conduite par le garde-champêtre de la commune. Pour une raison indéterminée, ce dernier a perdu le contrôle de la voiture. Il était inconscient à l'arrivée des premiers secours qui, selon La Voix du Nord, ont tenté de faire repartir le coeur de la victime.

La course annulée

L'homme a ensuite été transporté aux urgences de l'hôpital de Maubeuge (Nord). Il a finalement succombé à ses blessures. Pour permettre l'intervention des secours, les organisateurs ont logiquement décidé d'arrêter la course, puis de l'annuler. Elle était réservée aux coureurs de 2e et 3e catégories, ainsi qu'aux juniors et aux pass'cyclistes open.

Écho du Vélo présente ses plus sincères condoléances aux proches de cette victime.

Photo : Archives Écho du Vélo.