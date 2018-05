Grégory Pauchet est vice-champion du monde des sapeurs-pompiers

Grégory Pauchet (AC Amiénoise) a remporté ce dimanche 20 mai 2018, à Saintes (Charente-Maritime), au nord de Bordeaux (Gironde), les titres de vice-champion de France et du monde de course en ligne. Le coureur senior 1 est sapeur-pompier au centre de secours et d'incendie de Villers-Bocage (Somme).

Mathieu Urbain (VC Toucy) est devenu ce dimanche 20 mai 2018, à Saintes (Charente-Maritime), champion de France et du monde seniors 1 de course en ligne. Il a devancé Grégory Pauchet (AC Amiénoise) et Anthony Pin (VC Rochevillois). Le soldat du feu de la Somme travaille au centre de secours et d'incendie de Villers-Bocage. D'autres Nordistes et Picards se sont illustrés à l'occasion de ces championnats comme Léo Roussel (SC Boulonnais), septième chez les seniors 1ère année, Clément Cuvillier (RC Doullens), sixième chez les seniors 2e année, et Grégory Woillard (AC Amiénoise), 15e chez les vétérans 1ère année. Les deux derniers coureurs cités interviennent respectivement dans les casernes de Doullens et Amiens.

Léo Roussel troisième au CLM

Un peu plus tôt, lors de l'épreuve du contre-la-montre, Léo Roussel a pris la troisième place derrière Florian Nocquet (AC Bisontine) et Benjamin Bouttier (Patriote de Bonnétable). Grégory Pauchet a terminé quatrième. Clément Cuvillier n'a pas eu de chance puisqu'il a été victime d'une chute sans gravité.

Crédit Photo : Clément Cuvillier.