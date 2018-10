Liévin accueillera les championnats de France des chauffeurs routiers et du transport en 2019

Les championnats de France de cyclisme des chauffeurs routiers et du transport 2019 seront organisés les samedi 14 et dimanche 15 septembre, à Liévin (Pas-de-Calais), par Routier Sport Organisation (RSO), en souvenir de Guy Dhéruelle, ancien président du CV Liévinois.

La ville de Liévin (Pas-de-Calais) accueillera les championnats de France des chauffeurs routiers et du transport en 2019. Ils seront organisés pour sa 12e édition par l’association Routier Sport Organisation (RSO) avec l’aide technique du Aire Vélo Club et de la municipalité de Liévin. Les épreuves se dérouleront à l’Espace Guy Dhéruelle, au Val Souchez. La journée du samedi sera consacrée au VTT, et celle du dimanche, à la route. L'édition 2018 avait eu lieu les 8 et 9 septembre, à Nieul-le-Dolent (Vendée).

LE PROGRAMME :

VTT

Samedi 14 septembre 2019. Dossards : 13 h 30 ; départ : 15 h ; et protocole : 17 h 30.

ROUTE

Dimanche 15 septembre 2019. Dossards : 8 h 30 ; départ : 10 h ; et protocole : 12 h 30.

LES RENSEIGNEMENTS :

Michel Wident

Tél. 06 60 14 80 99.

Crédit Photo : Françoise Wident/Archives 2018.