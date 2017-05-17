Paris Arras 2017 : les engagés

19 Mai : 1ère étape MARQUION (62) - GOUY SOUS BELLONNE (62)
20 Mai : 2ème étape LALLAING (59) / MERLIMONT (62)
21 Mai : 3ème étape DOULLENS (80) / ARRAS (62)
Les Engagés :
Team Felbermayr-Simplon Wels (Autriche) / DS GROSSEK Andreas
1 AUER Daniel AUT
2 LEHNER Daniel AUT
3 * NEUHAUSER Marcel AUT
4 * SCHLEMMER Lukas AUT
5 * STEIMLE Jannik GER
6 * ZIMMERMANN Georg GER
Armée de Terre /DS LIMA DA COSTA David
11 CANAL Fabien FRA
12 GAUDIN Damien FRA
13 GUYOT Yann FRA
14 LOUBET Julien FRA
15 MAINARD Jérôme FRA
16 POULHIES Stéphane FRA
EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIA (Espagne) /DS ODRIOZOLA Jon
21 BRAVO Garikoitz ESP
22 TXOPERENA Benat ESP
23 GONZALEZ Aitor ESP
24 BAGUES Aritz ESP
25 BIZKARRA Mikel ESP
26 ESTEVEZ Imanol ESP
Roubaix Lille Métropole/ DS DERNIES Michel
31 CALLEEUW Joeri BEL
32 SEYNAEVE Lander BEL
33 * LECROQ Jérémy FRA
34 CABOT Jérémy FRA
35 VEREECKEN Nicolas BEL
36 VERMEULEN Emiel BEL
Cibel Cibon (Belgique) / DS OMLOOP Marcel
41 COENEN Dennis BEL
42 DE BOCK Stijn BEL
43 DE PAEPE Johannes BEL
44 VERSCHUERE Seppe BEL
45 RUYTERS Brecht BEL
46 STALLAERT Joeri BEL
BH Almeborg Bornholm (Den) /DS ANDREASEN Christian Juul
51 OLLEGAARD Morten DEN
52 * LISSON Christoffer DEN
53 * SIGGAARD Soren DEN
54 CHRISTIANSEN Steffen Munk DEN
55 * HULGAARD Morten DEN
56 BIGUM Simon DEN
An Post Chain réaction (Irlande) /DS MARTIN Neil
61 * BOKELOH Jonas GER
62 * MAC KINNON Sean CAN
63 * GUNST Davy
64 * TIETEMA Bas NED
65 * SCOTT Jacob GBR
Team Giant Castelli (Den) /DS PEDERSEN Palle Boje
71 QUAADE Rasmus Christian DEN
72 VINJEBO Emil Nygaard DEN
73 VON FOLSACH Casper DEN
74 VORRE LOURING Aske DEN
75 PEDERSEN Nicklas DEN
76 BOJE-PEDERSEN Nicklas DEN
CYCLINGDIMENSION DATA FOR QHUBEKA/ DS SMITH Andrew
81 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI
82 EYOB Metkel ERI
83 * CHOKRI El Mehdi MAR
84 * WELDU Hafetab ETH
85 * MUGISHA Samuel RWA
86 * DLAMINI Nicholas RSA
LEOPARD PRO CYCLING (Luxembourg) / DS ZINGEN Markus
91 KRIEGER Alexander GER
92 * MANDRYSCH John GER
93 NOMMELA Aksel EST
94 PONS Gaëtan LUX
95 * REYNDERS Jens BEL
96 * WIRTGEN Tom LUX
TEAM VORARLBERG /DS ALBASINI Marcello
101 DER Zsolt HUN
102 KUCHER Michael AUT
103 BOSCH Manuel AU
104 HONIG Reinier NED
105 JAGER Patrick AUT
106 * MEILER Lukas GER
MONKEY TOWN CONTINENTAL /TEAM DS TABAK Paul
111 BAKKER Stephan NED
112 * BLOKKER Joris NED
113 OCKELOEN Jasper NED
114 SANTORO Antonio ITA
115 ZANOTTI Marco ITA
116 DE JONGE Maarten NED
U23 EQUIPE NATIONALE AUSTRALIE /DS SANDERS David
121 * O'BRIEN Kelland AUS
122 * SCOTT Cameron AUS
123 * STANNARD Robert AUS
124 * SWEENY Harrison AUS
125 * WIGHT Rohan AUS
126 YALLOURIS Nicholas AUS
U23 EQUIPE NATIONALE Grande-Bretagne / DS LAMBERT Keith
131 * HOLT Joe GBR
132 * BOSTOCK Matthew GBR
133 * WOOD Reece GBR
134 * CLAXTON Angus GBR
135 * HAYTER Ethan GBR
136 * WALLS Matthew GBR
LOTTO SOUDAL U23 / DS VAN SPEYBROECK Wesley
141 * APERS Ruben BEL
142 * DE DECKER Alfdan BEL
143 * DEWULF Stan BEL
144 * GHYS Robbe BEL
145 * VAN MOER Brent BEL
146 * VAN RENTERGHEM Bram BEL
EFC L&R VULSTEK / DS FEYS Wim
151 * BEULLENS Cédric BEL
152 * DEFREYNE Cédric
153 * SEYE Guillaume BEL
154 * DE POORTER Maxime BEL
155 * WARLOP Jordi BEL
156 * WEEMAES Sasha BEL
TEAM RACE CLEAN CANADA/ DS ARSENEAU Luc
161 * CAVES Aidan CAN
162 * SIMPSON Bayley CAN
163 * LAMOUREUX Jay CAN
164 * GEE Derek CAN
165 * WALSH Edward CAN
166 * ELLIOTT Will CAN
VENDEE U PAYS DE LA LOIRE/ DS POMMEREAU Damien
171 * BERNARD Enzo FRA
172 * COSTEPLANE Aurélien FRA
173 * DENIS Thomas FRA
174 KRAINER Taruia FRA
175 * MAITRE Florian FRA
176 * SELLIER Simon FRA
C. C. NOGENT sur Oise/ DS LOUIS Nicolas
181 LALOUETTE Kevin FRA
182 THEVENOT Guillaume FRA
183 LEROUX Samuel FRA
184 * GINELLI Vincent FRA
185 MAFFEIS Dany Fra
186 * SAGNIER Théo FRA