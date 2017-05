Paris Arras 2017 : les engagés

19 Mai : 1ère étape MARQUION (62) - GOUY SOUS BELLONNE (62)

20 Mai : 2ème étape LALLAING (59) / MERLIMONT (62)

21 Mai : 3ème étape DOULLENS (80) / ARRAS (62)

Les Engagés :

Team Felbermayr-Simplon Wels (Autriche) / DS GROSSEK Andreas

1 AUER Daniel AUT

2 LEHNER Daniel AUT

3 * NEUHAUSER Marcel AUT

4 * SCHLEMMER Lukas AUT

5 * STEIMLE Jannik GER

6 * ZIMMERMANN Georg GER

Armée de Terre /DS LIMA DA COSTA David

11 CANAL Fabien FRA

12 GAUDIN Damien FRA

13 GUYOT Yann FRA

14 LOUBET Julien FRA

15 MAINARD Jérôme FRA

16 POULHIES Stéphane FRA

EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIA (Espagne) /DS ODRIOZOLA Jon

21 BRAVO Garikoitz ESP

22 TXOPERENA Benat ESP

23 GONZALEZ Aitor ESP

24 BAGUES Aritz ESP

25 BIZKARRA Mikel ESP

26 ESTEVEZ Imanol ESP

Roubaix Lille Métropole/ DS DERNIES Michel

31 CALLEEUW Joeri BEL

32 SEYNAEVE Lander BEL

33 * LECROQ Jérémy FRA

34 CABOT Jérémy FRA

35 VEREECKEN Nicolas BEL

36 VERMEULEN Emiel BEL

Cibel Cibon (Belgique) / DS OMLOOP Marcel

41 COENEN Dennis BEL

42 DE BOCK Stijn BEL

43 DE PAEPE Johannes BEL

44 VERSCHUERE Seppe BEL

45 RUYTERS Brecht BEL

46 STALLAERT Joeri BEL

BH Almeborg Bornholm (Den) /DS ANDREASEN Christian Juul

51 OLLEGAARD Morten DEN

52 * LISSON Christoffer DEN

53 * SIGGAARD Soren DEN

54 CHRISTIANSEN Steffen Munk DEN

55 * HULGAARD Morten DEN

56 BIGUM Simon DEN

An Post Chain réaction (Irlande) /DS MARTIN Neil

61 * BOKELOH Jonas GER

62 * MAC KINNON Sean CAN

63 * GUNST Davy

64 * TIETEMA Bas NED

65 * SCOTT Jacob GBR

Team Giant Castelli (Den) /DS PEDERSEN Palle Boje

71 QUAADE Rasmus Christian DEN

72 VINJEBO Emil Nygaard DEN

73 VON FOLSACH Casper DEN

74 VORRE LOURING Aske DEN

75 PEDERSEN Nicklas DEN

76 BOJE-PEDERSEN Nicklas DEN

CYCLINGDIMENSION DATA FOR QHUBEKA/ DS SMITH Andrew

81 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI

82 EYOB Metkel ERI

83 * CHOKRI El Mehdi MAR

84 * WELDU Hafetab ETH

85 * MUGISHA Samuel RWA

86 * DLAMINI Nicholas RSA

LEOPARD PRO CYCLING (Luxembourg) / DS ZINGEN Markus

91 KRIEGER Alexander GER

92 * MANDRYSCH John GER

93 NOMMELA Aksel EST

94 PONS Gaëtan LUX

95 * REYNDERS Jens BEL

96 * WIRTGEN Tom LUX

TEAM VORARLBERG /DS ALBASINI Marcello

101 DER Zsolt HUN

102 KUCHER Michael AUT

103 BOSCH Manuel AU

104 HONIG Reinier NED

105 JAGER Patrick AUT

106 * MEILER Lukas GER

MONKEY TOWN CONTINENTAL /TEAM DS TABAK Paul

111 BAKKER Stephan NED

112 * BLOKKER Joris NED

113 OCKELOEN Jasper NED

114 SANTORO Antonio ITA

115 ZANOTTI Marco ITA

116 DE JONGE Maarten NED

U23 EQUIPE NATIONALE AUSTRALIE /DS SANDERS David

121 * O'BRIEN Kelland AUS

122 * SCOTT Cameron AUS

123 * STANNARD Robert AUS

124 * SWEENY Harrison AUS

125 * WIGHT Rohan AUS

126 YALLOURIS Nicholas AUS

U23 EQUIPE NATIONALE Grande-Bretagne / DS LAMBERT Keith

131 * HOLT Joe GBR

132 * BOSTOCK Matthew GBR

133 * WOOD Reece GBR

134 * CLAXTON Angus GBR

135 * HAYTER Ethan GBR

136 * WALLS Matthew GBR

LOTTO SOUDAL U23 / DS VAN SPEYBROECK Wesley

141 * APERS Ruben BEL

142 * DE DECKER Alfdan BEL

143 * DEWULF Stan BEL

144 * GHYS Robbe BEL

145 * VAN MOER Brent BEL

146 * VAN RENTERGHEM Bram BEL

EFC L&R VULSTEK / DS FEYS Wim

151 * BEULLENS Cédric BEL

152 * DEFREYNE Cédric

153 * SEYE Guillaume BEL

154 * DE POORTER Maxime BEL

155 * WARLOP Jordi BEL

156 * WEEMAES Sasha BEL

TEAM RACE CLEAN CANADA/ DS ARSENEAU Luc

161 * CAVES Aidan CAN

162 * SIMPSON Bayley CAN

163 * LAMOUREUX Jay CAN

164 * GEE Derek CAN

165 * WALSH Edward CAN

166 * ELLIOTT Will CAN

VENDEE U PAYS DE LA LOIRE/ DS POMMEREAU Damien

171 * BERNARD Enzo FRA

172 * COSTEPLANE Aurélien FRA

173 * DENIS Thomas FRA

174 KRAINER Taruia FRA

175 * MAITRE Florian FRA

176 * SELLIER Simon FRA

C. C. NOGENT sur Oise/ DS LOUIS Nicolas

181 LALOUETTE Kevin FRA

182 THEVENOT Guillaume FRA

183 LEROUX Samuel FRA

184 * GINELLI Vincent FRA

185 MAFFEIS Dany Fra

186 * SAGNIER Théo FRA