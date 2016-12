A. Brunel ou C. Degrutère ? Qui sera le meilleur espoir de l’année 2016 ?

Le trophée du meilleur espoir a été créé à la fin du mois de janvier 2016 au cours de l’assemblée générale de l’Amicale des coureurs cyclistes Flandre-Artois. Ce challenge est ouvert aux catégories cadets, juniors et espoirs, filles et garçons, du comité régional Nord - Pas-de-Calais de cyclisme. Début décembre, l’Amicale a choisi deux coureurs : il s’agit du junior Alexys Brunel et du cadet Corentin Degrutère. Le premier

LES PALMARÈS :

1 DEGRUTÈRE Corentin - EC HAZEBROUCK MERVILLE.

Vainqueur d’une manche de l’Inter-Région et de la Coupe de France à Castelferrus (82), champion du Nord à Templeuve, huit autres victoires à Berguette, Billancourt (80), Serches (02), Geluveld (Belgique), Rombly, Pihen, La Caloterie et Bavay, cinq fois deuxième à Comines, Armentières, Buysscheure, Templeuve et Isbergues, et trois fois troisième à Woumen et Orroir (Belgique), et à Sains-du-Nord.

2 BRUNEL Alexys - DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME.

Champion d’Europe du contre-la-montre, vice-champion de France du contre-la-montre, champion régional Nord-Pas-de Calais - Picardie du contre-la-montre, champion régional en poursuite individuelle, vainqueur du challenge régional junior et espoirs, 14ème du championnat du Monde sur route, et vainqueur à Outreau, à Gent-Wevelgem (Belgique), Arques, au Tour de la CCRA, à Samer, à Allery (80), à la Cantonale d’Hirson, au chrono de Tauxigny, au chrono des Herbiers, trois fois deuxième lors de la première étape de la Course de la Paix et du championnat de France de contre-la-montre, et deux fois troisième à La Philippe Gilbert (Belgique) et à Zepperen (Belgique).