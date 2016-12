L’Olympique Grande-Synthe dresse un très bon bilan de sa saison

L’Olympique Grande-Synthe, club présidé par Philippe Limousin, a enregistré 123 licenciés en 2016. L’effectif est à peu près stable compte tenu de la situation générale du vélo de compétition, à savoir la diminution constante du nombre d’épreuves. On compte 20 dirigeants, 40 licenciés dans la catégorie jeunes, de prélicenciés à cadets, 42 pass’open, pass’cyclistes, loisirs et cyclosportifs, onze coureurs de 2e et 3e catégories, dix juniors dont neuf dans la formation U19. Cette saison, les véhicules du club ont parcouru 48 000 km et 43 victoires ont été enregistrées.

L’école de cyclisme en plein essor

Forte de 18 éléments, l’école de cyclisme a fonctionné trente-huit mercredis, de 14 h à 16 h 30. L’encadrement s’étoffe un peu plus chaque année avec Philippe Livoury, David Jaecques, Jean-Luc Everaert, Corentin Lemaitre, Pierre Hameau, Francis Renault, Frédéric Limousin et Jean-Jacques Willard. Ceci est d’autant plus utile pour les sorties route. À chaque séance, le club compte au moins deux ou trois personnes pour encadrer. Les activités proposées sont toujours les mêmes : la piste au stadium, la route à Pitgam où les coureurs se déplacent avec les véhicules club, et le VTT au Puythouck.

Minimes, cadets et juniors au rendez-vous

Les jeunes ont participé à quelques compétitions sur route, sur piste à Saint-Omer, ou encore en VTT pour les courses sur sable. En cours de saison, le groupe s’est particulièrement étoffé avec des minimes et cadets. Au niveau des résultats, en course, le minime Enzo Huyghe a obtenu quelques belles places. De même que Randy Haynau, chez les benjamins. Il est aussi celui ayant le plus couru cette année avec une trentaine de compétitions. En dehors des mercredis, deux stages ont été organisés en février où le temps n’a malheureusement pas été de la partie, et un deuxième aux vacances de la Toussaint pour préparer l’année 2017. Ce rassemblement a regroupé les minimes et les cadets, auxquels sont venus se joindre les futurs juniors hors équipe U19. L’avenir se prépare et l’équipe U19-Formation a enregistré de nombreuses victoires (voir deuxième article).

Le BMX fête ses trois ans au club

La section BMX a bouclé sa troisième année d’existence. Après une trêve hivernale d’un mois, la reprise des entrainements a eu lieu fin janvier. La saison a été marquée par des difficultés à assurer les entrainements chaque semaine, Martin Vandenbusche assurant le samedi de janvier à juin et le mercredi d’avril à juin. Pendant cette période, Aurélien Bécu a assuré un entrainement pour les compétiteurs le mardi soir. Pendant la saison d’été, Aurélien Bécu a aussi accueilli les centres aérés.

Après les vacances d’été, les entrainements ont été assurés par Victor et Aurélien, et en leur absence, c’est Charlotte Devolder qui a pris la relève. Victor Lafosse a aussi obtenu son diplôme d’entraineur. Mickael Ramirez, lui, a emboité le pas puisqu’il est en train de faire les stages pour être également entraineur. Devant le nombre croissant de jeunes, deux groupes ont été créés les mercredis et samedis. Le club a proposé trois stages d’une journée : en avril, organisé par Thimothée Doremus, de la société Rinding, en octobre, organisé par Stéphane Lucry, du team Arma, et en décembre, avec Charlotte Devolder et Hugo Dorval.

Côté compétitions, les pilotes du club ont participé aux épreuves organisées par le comité régional : la coupe de printemps (Compiègne, Longuenesse, Estrées Saint-Denis et Calais), le championnat régional à Lumbres et la coupe d’automne (Lumbres, Lille, Merville et la finale à Grande-Synthe). Soulignons que Victor et Edgar Lafosse ont participé aux trois manches du challenge France Nord-Est, mais n’ont malheureusement pas pu se qualifier pour le championnat de France. Par ailleurs, Edgar s’est qualifié pour le trophée de France. Malgré une blessure, il parvient à atteindre les huitièmes de finale. Il fait partie des pilotes référents pour 2017, ce qui lui permettra de participer aux coupes d’Europe.

Le VTT porte ses fruits au club

La 11ème édition de la Grand’ Synthoise VTT a eu lieu le 28 février et a connu comme d’habitude un grand succès, puisque 350 pilotes sont venus. La section VTT a su mobiliser les troupes pour que cette édition soit une réussite. En ce qui concerne la compétition, le club avait laissé ses spécialistes des courses sur sable avec les résultats jusqu’à son assemblée générale et il restait à venir l’Open de Bray-Dunes qui servait d’appui aux premiers championnats Nord-Pas-de-Calais de course sur sable. Et quelle belle surprise pour le club, avec un podium 100 % OGS en seniors grâce à Steven Kochanski, Nicolas Miccoli et Frédéric Limousin. Cette saison, les titres régionaux de course sur sable ont été attribués un peu plus tôt lors de l’Open de Berck-sur-Mer, le 6 novembre, et où Steven Kochanski termine second derrière John Gadret. À noter également la belle sixième place de Cédric Vantielcke et le titre en juniors revient à Alexis Delaleau. Comme d’habitude, le club a eu un grand nombre de représentants sur ces épreuves ainsi qu’à La Panne, Koksidje et Camiers.

La route et la piste intéressent encore

Les organisations route sont la course d’Éperlecques, jeudi 5 mai, en 2, 3, juniors et pass’open, et la randonnée Pierre Hondermarck, le 18 septembre, à l’occasion du salon du vélo. Sur la route, les seniors ont remportés 21 victoires et obtenu de nombreuses places dans le top 10 avec Jean-Baptiste Taleux, vice-champion Nord-Pas-de-Calais de cyclisme des 2ème catégories, Geoffroy Leleu, Gary Auchedé, Cédric Vantielcke, Xavier Lebrun, Xavier Delarace, champion de France corporatif des routiers, Jacques Dutailly, troisième du championnat de France masters et vainqueur d’une course en pass’open, sans oublier Didier Ramet, champion de monde masters dans sa catégorie, et huit victoires en master sur route. Sur les cyclosportives, Jacques Dutailly remporte le trophée de Bourgogne, son coéquipier Philippe Delarace, avec 15 cyclosportives à son actif, obtient une victoire à la Ronde Picarde et une deuxième place au classement général du grand trophée des cyclosportives. Sur la piste, Didier Ramet a conquis un nouveau titre de champion de France masters, et également des podiums en poursuite, au 500 m et en poursuite par équipe. Il remporte par ailleurs les 6 heures de Roubaix, associé à Hugues Davaine et Benoit Daeninck.