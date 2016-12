Les juniors de Grande-Synthe restent au rendez-vous en 2016

Cette année, l’équipe U19-Formation de l’Olympique Grande-Synthe était composée de neuf coureurs dont un japonais. Elle a enregistré cinq victoires en VTT, quatre autres sur la piste, et douze sur route. Les juniors ont parcouru en moyenne 13 200 km sur la saison et 276 engagements ont été comptabilisés pour cette équipe.

Les neuf juniors de l’Olympique Grande-Synthe ont réalisé une belle saison. 21 victoires ont été enregistrées en 2016 dont douze sur route, cinq en VTT et quatre sur piste. Côté courses, il y a eu huit participations à des épreuves internationales UCI et sept au niveau national. C’est donc aussi cinq pays traversés, quatre courses à étapes et un stage d’avant saison sur la Côte d’Azur. Certains juniors ont aussi été sélectionnés pour porter les couleurs du comité régional. En effet, Alexis Delaleau, Axel Dufau, Killyan Houcke, Émilien Vandermeersch et Corentin Waras ont participé à la Coupe de France route.

Des épreuves nationales et internationales

En Coupe des Nations, sur Gand-Wevelgem, Alexis Delaleau, Kyllian Houcke et Corentin Waras étaient présents, au championnat de France et en Coupe de France sur piste, il y avait Axel Dufau, au kilomètre de Paris-Tours, Corentin Waras ne s’est pas raté, à la Classique des Alpes, Thomas Ramon a bien figuré, et enfin, au championnat de France sur route à Poitiers, Alexis Delaleau, Émilien Vandermeersch et Corentin Waras se sont bien battus. Il y a également eu des sélections nationales : six en équipe du Japon pour Tatsuyoshi Hino et une en équipe de France pour Killyan Houcke, sur l’Artic Race of Norway.

LE PALMARÈS :

- Alexis Delaleau : trois victoires, champion interrégional à Hardinghem, quatre sélections en équipe régionale et deuxième du Tour du Pays d’Othe (épreuve UCI).

- Axel Dufau : trois victoires sur piste, deuxième du championnat Nord-Pas-de-Calais de poursuite, huitième de la course aux points élites sur ces mêmes championnats, et premier juniors, six sélections en équipe régionale et huit tops 10 sur route.

- Killyan Houcke : deux victoires, quatre sélections en équipe régionale, une sélection en équipe de France, huit podiums en France et en Belgique, et quinze tops 10.

- Tatsuyoshi Hino : deux victoires, vice-champion du Japon de cyclo-cross, vainqueur du challenge régional juniors, six sélections en équipe du Japon, quatre podiums, neuf tops 10 dont une huitième place sur la manche allemande de la Coupe du Monde.

- Jan Peleman : quatre tops 10 et cinquième du challenge Graines de Pistards Cofidis.

- Thomas Ramon : une victoire, une sélection en équipe régionale, trois podiums route, deux podiums VTT et huit tops 10.

- Maxime Pouille : une victoire et six podiums en cyclo-cross, et cinq tops 10 sur route.

- Émilien Vandermeersch : vainqueur de la Johan Museeuw Classic, vice-champion régional, cinq podiums et deux sélections en équipe régionale.

- Corentin Waras : trois victoires, septième du championnat de France sur route à Poitiers, six podiums, quinze tops 10, et quatre sélections en équipe régionale.