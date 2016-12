AG2R-La-Mondiale, nouveau partenaire de la structure B’Twin Racing Team

L’équipe cycliste professionnelle AG2R-La-Mondiale, tout comme la B’Twin U19 Racing Team créée en 2008, suit une philosophie du cyclisme basée sur la formation des jeunes coureurs. Elle est depuis toujours sensible à la mise en place d’un double projet scolaire et sportif, notamment à travers son centre de formation, Chambéry Cyclisme Formation. Partageant les mêmes valeurs et la même vision du cyclisme, le Pro Cycling Team AG2R-La-Mondiale et la B’Twin U19 Racing Team ont décidé de travailler ensemble dans l'accompagnement et la formation des coureurs juniors pour les saisons à venir.

Ce nouveau partenariat va permettre à la B’Twin U19 Racing Team de poursuivre ses actions de formation et d'accompagnement auprès des juniors. Ainsi, grâce au soutien de la formation de Vincent Lavenu, les coureurs de la B’Twin U19 Racing Team vont pouvoir parfaire leur formation en participant à des épreuves juniors UCI à l'étranger. La jeune formation est fière du soutien et de l'engagement que leur apporte Vincent Lavenu et son équipe, dans laquelle évoluera en 2017, Nans Peters, notre ancien junior. Les coureurs et l'équipe d'encadrement remercient vivement l'équipe cycliste professionnelle AG2R-La-Mondiale de leur aide. Prochainement, le nouveau maillot de la B’Twin U19 Racing Team sera présenté ainsi que son nouveau parrain.