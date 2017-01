Le comité du Pas-de-Calais semble enfin au complet

Patrice Demoustier, vice-président sortant non réélu, Jean-Jacques Morieux, qui le soutenait, élu dans le bureau mais préférant ne pas rester. Le comité départemental du Pas-de-Calais de cyclisme a vécu une fin d’année 2016 surprenante. Aujourd’hui, l’équipe du président Jean-Daniel Blaringhem semble enfin soudée et présente ses meilleurs vœux...

Patrice Demoustier et Jean-Jacques Morieux souhaitaient du changement et avaient sans doute un beau projet pour les clubs et les jeunes cyclistes du comité départemental du Pas-de-Calais. Malheureusement, leurs initiatives ont été sanctionnées par les clubs présents lors de l’assemblée générale du comité départemental du Pas-de-Calais qui, rappelons-le, avait eu lieu dimanche 11 décembre 2016 à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Jean-Daniel Blaringhem reste donc le président, un poste qu’il occupe depuis plusieurs années maintenant. Dans un communiqué, le président a dévoilé pour la fin d’année 2016 le bureau définitif et présenté ses meilleurs vœux. Dans sa tâche, il sera accompagné par des jeunes, qui souhaitaient également du changement et qui ont réussi à entrer dans le bureau, comme Laurent Danel, devenu secrétaire-adjoint, ou encore Matthieu Labussière, un des membres. Ces derniers apporteront donc avec Alain Penin, présent au comité depuis quelques années, de la jeunesse et de l’espoir dans le cyclisme de demain. Bonne réussite, bonne année et bonne santé...

LE BUREAU :

Président : BLARINGHEM Jean-Daniel

Vice-Présidents : PENIN Alain, JUTEAU Bernard et CATEZ Raymond

Secrétaire : DECUYPER Joëlle

Secrétaire adjoint : DANEL Laurent

Trésorière : MEHAYE Marie-José

Trésorier adjoint : DARNAUX Dominique

Membres : FONTAINE Guillaume, LABUSSIERE Matthieu, LEROUX Jean-Luc et MEHAYE Claude.