Tour des 2 Caps 2017 : désormais quatre étapes au programme

La troisième édition du Tour des 2 Caps, organisée par le Sporting club Boulonnais, aura lieu du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017. En effet, une journée a été ajoutée. L’épreuve reste réservée aux coureurs FFC de 2ème et 3ème catégories, juniors et pass’open, et se dispute par équipe de six coureurs. Les candidatures sont ouvertes depuis ce mardi 4 janvier 2017.