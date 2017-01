Zoom sur la section cyclisme du lycée Maxence Van der Meersch de Roubaix

Elle est dirigée par Guillaume Duponchelle et représente l'avenir du cyclisme français. Admissible sur dossier ainsi que sur des tests physiques et sportifs, cette section va permettre de préparer l'élève à déterminer sa véritable vocation professionnelle.

La section cyclisme du lycée Maxence Van der Meersch de Roubaix (Nord) propose un suivi pédagogique abouti et rigoureux du fait du nombre d'élèves par section à savoir une petite vingtaine pour cette cinquième année. En effet les élèves bénéficient d'un emploi du temps adapté à leur pratique sportive, environ trois entraînements par semaine, ce qui laisse aux sportifs une certaine autonomie les autres soirs de la semaine, permettant ainsi d'accroître leurs responsabilités afin de tout doucement tendre vers une maturité aussi bien scolaire que sportive. L'élaboration de l'emploi du temps de cette section s'établie autour de trois piliers : la pratique sportive, les études ainsi que le temps de repos sont primordiaux afin d'optimiser l'épanouissement du sportif.

En plus de solliciter un engouement sportif auprès des jeunes élèves, cette section leur permet également de pratiquer leur passion sur diverses compétitions organisées par la Fédération française de cyclisme (FFC) durant l'année scolaire lui procurant ainsi la possibilité d'imposer sa méthode de travail et son excellent travail de préparation grâce à des cyclistes ayant remportés plusieurs podiums au niveau régional incluant VTT, pistes et routes ainsi qu'un coureur sélectionné en équipe de France de vitesse sur piste.

Ce degré de compétitivité vient du fait que de nombreuses infrastructures d'entrainement comme la salle d'EPS ainsi que la piste d’athlétisme du lycée, mais également le stade vélodrome sont mises à disposition de la section pour garantir aux élèves un cadre de travail professionnel. De plus la section permet aux lycéens découvrir le monde tu travail grâce aux divers stages que peuvent faire les élèves durant l'année scolaire, certains s'orientant vers un cursus plutôt cour (vente et réparation de cycles en magasin) et d'autres qui souhaitent poursuivre leurs études après le bac. Avec sa rigueur et sa pédagogie cette section compte accroître le niveau général de l'ensemble des élèves.

On rappelle que cette section ouvre ses portes le samedi 18 mars 2017, et que des tests de sélection auront lieu le samedi 25 mars 2017. Plus de renseignement sur le site suivant : VDM-roubaix.com//sectioncyclisme