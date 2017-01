Le Champion du Monde Kristoffer Halvorsen au départ de Lillers

Kristoffer Halvorsen (20 ans) et son équipe norvégienne de Joker seront le 5 Mars prochain l’une des attractions du 52ème Grand Prix de Lillers souvenir Bruno Comini.

Si en 2013,le protégé de Birger Hungerholdt remporta à 17ans la 3e étape du Tour d'Istrie et la 1re étape du Trofeo Karlsberg, il fallut attendre 2016 pour voir briller cette nouvelle pépite norvégienne.

Un titre mondial qui passe aussi par le Grand Prix d’Isbergues Pas de Calais

La saison dernière avec l'équipe Joker, qui devient Joker Byggtorget le 25 avril il termine à la mi-mars deuxième de la Nokere Koerse. Il termine ensuite 2e du championnat de Norvège sur route espoirs et 3e du championnat de Norvège sur route élites.

Mais les moments forts arrivèrent ensuite avec la victoire importante lors de la 3e étape du Tour de l'Avenir sous les couleurs de l’équipe nationale norvégienne. Joker Byggtorget haussa ensuite son niveau avec mi-septembre une main mise sur le Grand Prix d'Isbergues cher au Président Jean Claude Willems. Là, devant la foule des grands jours, le jeune espoir norvégien mystifia tout me monde. Sur la zone d’arrivée, il cloua sur place des spécialistes comme Romain Feillu (HP BTP-Auber 93), Baptiste Planckaert (Wallonie Bruxelles-Group Protect), Daniel McLay (Fortuneo-Vital Concept), Rudy Barbier (Roubaix Métropole européenne de Lille) ou encore Bryan Coquard (Direct Énergie). Mais ce jeune nouveau phénomène ne s’arrêta pas en si bon chemin. Sur la course en ligne masculine des moins de 23 ans des championnats du monde de cyclisme sur route 2016 (13 octobre 2016) à Doha, au Qatar Joker Byggtorget remit çà devenant champion du Monde Espoir aux dépends de Pascal Ackermann (Allemagne) et de l’italien Jakub Mareczko.

Une bonne nouvelle donc pour le nouveau Président de l’organisation Samuel Pelcat.

2016

Champion du monde sur route espoirs

1re étape du ZLM Tour (contre-la-montre par équipes)

3ème étape du Tour de l'Avenir

Grand Prix d'Isbergues

3ème et 4e étapes de l'Olympia's Tour

2ème du championnat de Norvège sur route espoirs

2ème de la Nokere Koerse

3ème du championnat de Norvège sur route