Un RLM en Rose et sans épines.

Durant cette trêve hivernale il y a eu du changement, tout d’abord si les supporters s’étaient habitués aux couleurs « Orange » de la formation de Daniel Verbrackel et Fred Delcambre, pour cette rentrée 2017 il faudra s’habituer au « ROSE fluo »

Après les années Planckaert, Dupont, Barbier

Coté coureurs, là aussi il y a eu du mouvement si Antomarchi Julien, Leveau Jeremy et Pouilly Félix sont restés assidus, mais les autres sont allés voir ailleurs. Comme Barbier Rudy 2017 chez AG2R vainqueur de Cholet - Pays De Loire et Paris-Troyes, 2e du Grand Prix de la ville de Pérenchies, 3e de Paris-Bourges, Turgis Jimmy 2017 chez Cofidis, Vantomme Maxime 2017 chez WB-Veranclassic-Aquaprotect, Bouvry Dieter vainqueur de Paris Chauny Pauwels Sauzen - Vastgoedservice, Moncomble Nicolas 2017 chez Dunkerque LC, Pereira Florent 2017 chez Team Pro Immo Nicolas Roux, Verhelst Louis 2017 chez Pauwels Sauzen – Vastgoedservice. Sans oublier Myngheer Daan trop vite disparu et qui est toujours dans nos pensées.

Pour Palier à ces départs sont arrivés Jérémy CABOT (FRA) ex. SCO Dijon DN1(25ans) vainqueur en 2016 du Tour de Côte d'Or, 3e Tour de la Manche, 3e Tour du Chablais, 3e Tour de Moselle 11e Championnat de France - Amateurs. Joeri CALLEEUW (BEL) ex.Verandas Willems (32ans) 7ème de l’EurometropoleTour. Dylan KOWALSKI ex. VC Rouen DN1 et stagiaire RLM 2016 (22ans) vainqueur en 2016 des 3 Jours de Cherbourg, 6e Tour de Normandie, 2e Tour du Loiret, 3e Boucle de l'Artois Jérémy LECROQ (FRA) ex. CC Nogent DN1 (22ans) Vainqueur du Grand Prix d'Avesnes-les-Aubert, Lander SEYNAEVE (BEL) ex.Wanty Groupe Gobert (25ans), Nicolas VEREECKEN (BEL) ex.An Post (27ans) vainqueur en 2016 du Circuit des Ardennes - étape 2 Emiel VERMEULEN (BEL) ex.Team 3M (24ans) 2e Gooikse Pijl, 3e GP Marcel Kint Zwevegem 6e Tour de Hollande-Septentrionale, 8e Omloop Mandel-Leie-Schelde, 10e Kampioenschap van Vlaanderen

Le team RLM est entré dans le vif du sujet avec un effectif 2017 constitué de 10 coureurs. Un premier rassemblement qui a également permis au groupe de découvrir le vélo Lapierre Xelius SL Ultimate 2017 qu’ils vont utiliser à l’entraînement et dès mi-janvier 2017 avec le stage principal d’avant-saison qui se déroulera en Espagne à Calpe avant le lancement au Grand Prix La Marseillaise (13) le dimanche 29 janvier 2017.

ÉQUIPE ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE 2017

Julien ANTOMARCHI (FRA)

Jérémy CABOT (FRA) ex.SCO Dijon DN1

Joeri CALLEEUW (BEL) ex.Verandas Willems

Dylan KOWALSKI (FRA) ex.VC Rouen DN1 et stagiaire RLM 2016

Jérémy LECROQ (FRA) ex.CC Nogent DN1

Jérémy LEVEAU (FRA)

Félix POUILLY (FRA)

Lander SEYNAEVE (BEL) ex.Wanty Groupe Gobert

Nicolas VEREECKEN (BEL) ex.An Post

Emiel VERMEULEN (BEL) ex.Team 3M

Manager Général et Directeur Sportif : Daniel VERBRACKEL

Directeur Sportif : Frédéric DELCAMBRE et Michel DERNIES