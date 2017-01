Futur comité des Hauts de France Cyclisme FFC

Dans cette optique et après présentation de la liste complète (voir plus bas) il nous fait part des grandes lignes du programme pour le prochain mandat. En précisant qu'il ne veut pas subir la fusion mais bien l'anticiper, ce à quoi il travaillait depuis 2 ans avec les persones citées plus haut.

Le 21 janvier il y aura les A.G. (anciens comités) et dans la foulée une A.G. exraordinaire pour le vote du traité fusion puis statuts.

Cette future équipe sera "bien servie" tout a été vu, "pas forcément réglé".

14 candidats sont issus du comité Nord Pas de Calais et 12 de Picardie

Les districts ne seront pas reconduits, faire travailler les clubs ensemble, promouvoir les atouts de notre région, en VTT, Route, Cyclo-cross, pavés...

Le siège social du comité se situera au Stab de Roubaix.

Hubert Louvet: La mise en place de ce comité est basée sur l'étendue du territoire, les compétences et la confiance. Concernant le vote il faut 27 membres (licenciés à jour), pas de rature ni surcharge.



Le niveau en DN1-DN2-DN3 est "moyen-moyen". il faut orienter nos meilleurs coureurs vers la meilleure filière.

Les communes, il faut aller à leur rencontre, maintenir le nombre de compétition est impératif. Philippe Tacquez nous parle de Mentque-Norbécourt qui pourrait bien se retrouver au calendrier prochainement, aussi un circuit d'entrainement de 8km est à l'étude.

Motiver davantage les jeunes, sur 300 "écoliers" il reste 50 juniors!

Sur la base de 2015:

6800 licenciés (50% pratiquants)

212 clubs

742 épreuves

8 vélodromes

21 piste BMX

pour 5,96 millions d'habitants

Philippe Limousin nous présente aussi les couleurs de ce que pourrait être le futur comité, à Dominante bleue et verte puis du blanc.