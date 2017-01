Grand Prix de Lillers : sécurité de mise et obligatoire

Malheureusement, il faudra s’y habituer de plus en plus... Suite aux divers attentats qui ont frappé la France ces dernières années, les organisations « grands publics » mises en place sur la voie publique ne seront plus à envisager comme auparavant. Le 52ème grand prix de Lillers, qui aura lieu dimanche 5 mars, n’échappera donc pas à la règle.

Les organisateurs lillérois et les services d’ordre et de sécurité se sont retrouvés dernièrement au tour d’une table, afin de finaliser la sécurité sur l’épreuve, et aussi la concentration du public en nombre sur le site départ et arrivée. Côté grand prix de Lillers, il y avait là, le tout nouveau président, Samuel Pelcat, accompagnés de René Pelcat, Jean-Marc Hecquet, Evelyne Branly, et Renée Typret. Pour les services de gendarmerie, il faut signaler la présence du capitaine Hervé Bosseaux, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Lillers, Éric Vincent et Dany Halgrain, ainsi que la police, avec le capitaine Stéphane Objoie, le Major Didier Cathelinaud et le brigadier-chef Fabrice Leroy. Étaient présents également les élus dont Alain Lelong, Jean-Claude Danel et Jean-Louis Legras, sans oublier les services techniques de la ville dont le directeur Yannick Duthieuw, et Michel Marlest.

Lors de cette réunion, outre l’aspect compétition et sécurité course, il fut question de répondre aux obligations de sécurité imposées suite aux attentats. Pour Samuel Pelcat, « le parcours du 5 mars sera identique à celui de l’année dernière avec 18 km et 10 tours de parcours ». Le parcours officiel fut donc présenté avec les points sensibles à respecter. « Tout d’abord, nous inviterons les diverses équipes et les autres acteurs de l’épreuve à accéder en venant du Nord comme du Sud au site centre de vie du grand prix Lillers par un balisage P.P.O.. Dernièrement, lors de notre assemblée générale, nous avons conforté dans son rôle de responsable de sécurité, Jean-Louis Legras. Il sera aidé dans sa tâche par Evelyne Branly, et Renée Typret. Côté circuit, intersection de la D 185 rue de la Haye et D 916, hauteur de la Pépinière Sterin et de la sortie centre de secours à Lillers, ainsi que la D 943 jusqu’au rond-point de la déchetterie sur 600m... Nous allons sécuriser d’avantage ce carrefour avec cinq signaleurs. » P

our les services de police, si la sécurité sur le parcours n’est pas en cause suite aux excellentes conclusions de l’édition 2016, c’est plus la concentration du public sur la zone de départ et d’arrivée qui inquiètent. C’est ainsi que pour les deux parties, il a été vite question de se revoir en présence des services techniques locaux afin de finaliser les accès sécurités, et la logistique de matériel supplémentaire. Une chose est sûre, l’accès et la liberté du grand public sur les courses comme nous l’avons tous connu sont révolus. Il y a maintenant des contraintes obligatoires imposées aux organisateurs et les amoureux de la petite reine ne pourront plus y échapper...