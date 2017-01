Le comité des Hauts de France prépare le cyclisme de demain

Récemment, les présidents des comités régionaux Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Philippe Limousin et Hubert Louvet, étaient accompagnés de Philippe Tacquez, Jean-Louis Hely, Pascal Sergent et Bernard Milleville, au Stab de Roubaix, afin de présenter les projets qu’ils ont en commun, et qu’ils présenteront samedi 21 janvier 2017 à Bapaume.

JM Hecquet : Pourquoi cette unification avec le comité régional de Picardie ?

Philippe Limousin : Cette fusion entre dans le cadre de la réforme territoriale qui a vu se créer les nouvelles régions administratives. Le mouvement sportif a dû s'adapter à cette nouvelle configuration et créer à son tour les ligues et comités selon la nouvelle géographie administrative.

JM Hecquet : Quel sera le programme de la journée à Bapaume ?

Philippe Limousin : Au programme du 21 janvier, à Bapaume : à 9 h, assemblées générales ordinaires des comités Nord-Pas-de-Calais et Picardie, à 11 h 30, assemblée générale extraordinaire pour l'approbation des statuts, du traité de fusion et de dissolution des comités Nord-Pas-de-Calais et Picardie, jusque 12 h 30, dépôt des listes pour l’élection du comité des Hauts des France, à 12 h 30, déjeuner, à 15 h, assemblée générale constitutive pour la création du comité des Hauts de France, puis élection des listes et du président.

JM Hecquet : Avant de parler de cette association devenue obligatoire, les deux comités amènent quoi dans la corbeille de mariage ?

Philippe Limousin : Un traité de fusion a été établi avec l'aide d'un avocat pour nous assurer de sa conformité. Ce traité a été envoyé aux clubs pour information et sera commenté lors de l'AG extraordinaire. Il réunit tous les biens des deux entités : immobiliers, mobiliers, matériels, véhicules, personnels, financiers. C'est en quelque sorte la corbeille de mariage.

JM Hecquet : Avec cette fusion, le futur président du comité des Hauts de France sera donc à la tête de l’un des plus grands comités de France...

Philippe Limousin : Oui bien sûr. Le comité va prendre une nouvelle dimension qu'il va falloir appréhender à tous les niveaux. Nous allons porter la même bannière. Il faudra apprendre à travailler ensemble, autant pour les élus que pour le personnel. Après la fusion, on sera autour des 6 700 licenciés, avec 210 clubs et un programme approchant les 700 épreuves.

JM Hecquet : Quelles seront les grandes lignes de votre programme ?

Philippe Limousin : Le grand enjeu sera de travailler sur la modernisation et l'attractivité de notre sport. Il faudra renforcer la proximité avec nos clubs et nos pratiquants. J'expliquerai dans le détail mes idées lors de l'AG. Je peux juste évoquer aujourd'hui que nous allons organiser une soirée des champions au STAB, de même qu'une manche de coupe du monde sur piste avec le VC Roubaix en novembre. Sans oublier, bien sûr, les championnats de France élites à Saint-Omer qui constitueront le point d'orgue de la saison 2017. J'éprouve une grande fierté de conduire une liste pour le comité des Hauts de France. Le travail sera immense et passionnant, et je compte apporter mon expérience au service du plus grand nombre de passionnés, coureurs et dirigeants. Le contexte est parfois difficile (baisse des subventions, mesures de sécurité drastiques et coûteuses, baisse du bénévolat....) mais il faut y croire et être inventif.

Collège Général :

Limousin Philippe Olympique Grande Synthe

Louvet Hubert Promotion Sport Picardie

Tacquez Philippe VC St Omer

Hely Jean Louis RC Doullens

Sergent Pascal Club Neutre Nord Pas de Calais

Milleville Bernard VC St Quentin

Ermenault Philippe AC Amiens

L’Intermy Bertrand RLCP Lapugnoy

Duhin Guy US Biette

Deswaerte Mickael 4 Jours de Dunkerque

Campoverde Jean Baptiste VCA St Quentin

Deplanque Marie Josée SC Artois

Branthonne Colette CC Nogent

Leconte Charlie Dunkerque Littoral Cyclisme

Zolopa Laurent Team Avesnois

Bauwens David Chauny

Roland Stéphane UV Fourmies

Francis Antoine CN Picardie

Meerpoel Frédéric RO Comines

Delafontaine Laurent Beauvais

Beyaert Philippe Hainaut CT

BMX

Collette Marie Thérèse Club Neutre

VTT

Reille Johann EC Château Thierry VTT

Loisirs

Demoustier Patrice UVC Calais

Collège féminin

Amourette De Greff Catherine SC Val d’Arré

Collège médecin

Caron Bernard CN Picardie.