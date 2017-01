Alexys Brunel élu meilleur espoir cycliste 2016

Alexys Brunel est donc le grand vainqueur. Après une première année junior en 2015 où il s’était révélé au grand public en gagnant notamment la « Philippe Gilbert » sur les pentes de la « Redoute » et démontrant de sérieuses aptitudes sur tous les terrains, dont les contre-la-montre. Alexys Brunel a confirmé en junior 2ème année, s’imposant dès le mois d’avril 2016 à Gent-Wevelgem (B) puis cerise sur le gâteau, remportant le titre de champion d’Europe du contre-la-montre, seul français à s’imposer dans cette discipline. 11 victoires figurent à son palmarès 2016 dont le chrono des Herbiers et deux titres de champion régional (poursuite piste) et (clm route). Sa progression 2017 sera suivie de près dans la catégorie espoir au sein du CC Étupes, équipe de DN1 qui est l’antichambre de la FDJ.

Corentin Degrutère récompensé

Les membres du bureau de l’Amicale des coureurs cyclistes ont décidé de récompenser Corentin Degrutère, qui a accompli une très bonne saison 2016, chez les cadets 2ème année, confirmant son potentiel. Neuf victoires figurent à son palmarès dont la manche de coupe de France inter-régions à Castelferrus (82). Il recevra le même trophée des mains du président du jury Jean Réveillon à l’issue de l’assemblée générale de l’ACCFA, en présence des deux autres partenaires Diffusport et Écho du Vélo. Corentin Degrutère sera à suivre de très près également tout au long de la saison dans la catégorie des juniors 1ére année avec son club « Flandre Élite Cycliste ».

Sa sélection au sein de la structure B’Twin-AG2R, lui permettra de participer à de grandes courses, nationales et internationales où il pourra côtoyer les meilleurs de sa catégorie. Les deux trophées seront remis à la fin de l’assemblée générale de l’Amicale des coureurs cyclistes Flandre-Artois le dimanche 29 janvier à la salle des fêtes de Chocques. Première course pour Alexys Brunel ? Les boucles du Haut-Vae le lundi 13 février 2017, pour enchainer ensuite au grand prix d’Aix-en-Provence le 18 février. Première course pour Corentin Degrutère en mars à Outreau ou à Denain pour enchainer avec B’Twin-AG2R au Luxembourg lors du prix « Bob Jungels », le 2 avril.