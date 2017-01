Du nouveau sur la scène internationale féminine

Tout a commencé il y a trois ans avec la création d’une division nationale dames, l’investissement au sein de cette division ayant payé. En effet, trois ans après sa création, la DN gagne la coupe de France par équipe et en individuel. La DN17 ayant des filles capables d’évoluer au niveau supérieur, cela ne pouvait que motiver les dirigeants à vouloir évoluer en niveau international UCI. Depuis juin, les dirigeants de ce projet étaient en quête d’un sponsor, ce qui n’a pas abouti en France. C’est sur le tour de Bretagne que Jean-Christophe Barbotin, entraineur et directeur sportif de la DN, rencontre un vieil ami (Gérard Penarroya) qui, lui, habite au Canada et cherche également à créer son équipe UCI. Bingo ! Le partenariat est signé.

Créée à l’initiative de Gérard Penarroya et Jean-Christophe Barbotin, le coach de la DN17 ; SAS Macogep sera l’équipe première UCI des formations québécoises et charentaises maritimes. Mr Barbotin explique que le choix des filles s’est fait en fonction du pays où elles allaient prendre la licence UCI et en fonction des qualités sportives et humaines des athlètes. Dans ses rangs, la seule équipe professionnelle UCI Canadienne SAS Macogep compte cinq françaises plus Christel Ferrier Bruneau et un staff en partie français. La saison a commencé par un premier stage de cohésion qui s’est déroulé le week-end dernier à la neige afin que le staff côté Europe et les filles françaises fassent connaissances. L’organisation du programme de courses a été abordée. Et sur le côté plus attrayant des jeux et des balades en raquette pour souder le groupe se sont déroulées.

Durant ce stage étaient présentes les françaises :

- BAZIN Marjolaine, vice-championne de France à Vesoul, vainqueur à Chambéry, 5ème du clm du tour de l’Ardèche et 8ème aux nations...

- JEULAND Pascale, multiple championne de France et du monde, et de nombreuses victoires à l’international...

- SACHET Iris, 3ème de l’étape 1 au tour de l’Ardèche c’est une redoutable sprinteuse...

- ROCHEDY Emilie, ex championne de France espoir, vainqueur cette année de la coupe de France espoir, vainqueur à Izernore...

- LAMBOLEY Soline rouleuse sprinteuse, elle sait tout faire...

Les objectifs sont nombreux à commencer par installer du mieux possible cette équipe au niveau international en passant par le Tour de la communauté de Valence, Gent Wevelgem, Dottignies, Saint-Omer (les championnats de France élites), La Route de France, l’Ardèche etc. Le team SAS Macogep garde toujours la volonté de former

ses athlètes et de les élever le plus haut possible au niveau international. Nous retrouverons le Team SAS Macogep qui se met doucement en place avec des partenaires nouveaux comme Smile respect Europe qui les rejoint, en stage fin février à Peniscola où suivra le tour international de la communauté de Valence.