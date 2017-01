Alexys Brunel d’hier à demain …

Après une saison 2016 extraordinaire notamment par l’acquisition de son titre de champion d’Europe de contre la montre junior et ses distinctions internationales, revenons quelques années en arrière au début du l’histoire entre le cyclisme et Alexys.

C’est en 2015 que le jeune prodige Alexys Brunel s'est fait remarquer au coeur du peloton régional, national et international.

Commençant le vélo en cadet en FSGT puis FFC sur les dernières courses, sous les couleurs du CS Outrelois, Alexys s'est vite distingué dans cette discipline qui à la base n'était pas la sienne. Alexys adepte de la course à pied a découvert le vélo avec son oncle en pratiquant le VTT où il a participé au roc d'Ardenne et où il s'est placé 2e de sa catégorie, mais également sur les courses route où il se classa 2 au championnat de France FSGT. De beau résultats en devenir. C'est après la course du port à Dunkerque en cadet que Thomas Bodo DS du Dunkerque littoral cyclisme repère le jeune homme et lui propose d'évoluer pour sa première année junior au sein de la formation U19 du DLC.

Lors de cette première année le jeune Portelois a surpris plus d'une personne. Il dit également s'être surpris lui même. En remportant les boucles de Seine et Marne grâce à son numéro en solitaire Alexys reçoit les distinctions et félicitations de tous. Mais l'évolution du jeune homme ne s'arrête pas là, multipliant les courses et les podiums, beaucoup s'étonne de voir ce garçon sorti de nul part posséder cette force et endurance a toute épreuve. Alexys se distingue vite comme un coureur complet. Gravir les côtes, tirer un peloton, sortir en solitaire et même sprinter dans certaines circonstances tout cela ne semble pas le déranger. Après quelques victoires régionales, c'est en Belgique que le Dunkerquois d'adoption s’illustre, en reportant une coupe de belgique ( Hooglede ) mais surtout la Philippe Gilbert course UCI junior où une fois de plus il réalise un numéro extraordinaire en effectuant toute la course seul en tête sans qu’aucun coureur ne puisse le rejoindre. Alexys se hisse au niveau international !!! A l'aise sur la route, Alexys découvre peu à peu une autre disciple du cyclisme et n'a pas fini de nous surprendre.

En 2015 pour ses premiers championnats de France FFC, il s’octroie le titre de vice champion de France de contre la montre, un week-end au goût amer pour le jeune homme car il finira également 2e de la course en ligne. Amer mais enrichissant , après ses deux seconde place Alexys connaitra sa première sélection en équipe de France et apprendra sa participation au championnat du monde à Richmond au USA. Des championnats qui montreront une fois de plus la force du jeune homme qui reviendra en France 10e du contre la montre et 12ème de la course en ligne, Alexys Brunel rentre dans la légende et devient un coureur à part entière .

Pas mal pour une première année de vélo en FFC?

Ses performances n'ont pas étonné que la région Nord pas de Calais, il sera mis à l'honneur par de nombreux médias et notamment Vélo Magazine qui lui décernera le vélo d'or junior, où figure le nom de nombreux coureurs aujourd'hui professionnels.

D’autre équipe s’intéresse également au jeune homme au potentiel extraordinaire, approché par la BTWIN U19 RACING TEAM en collaboration avec la FDJ, c’est au DLC que restera le Portelois qui se voit la chance de pouvoir être suivit par le Team Cofidis professionnel qui s’engage a fournir tout le matériel nécessaire au jeune homme. Une chance pour Alexys qui dés le début de saison 2016 s’est envolé pour Calpe en Espagne où il a pu découvrir le monde du cyclisme

professionnel durant un stage avec Cofidis.

Après cette première année de découverte et de réussite Alexys prit la résolution de commencer 2016 sur la même ligné que 2015 avec des ambitions encore plus grande. C’est une coureur encore plus complet que nous avons retrouvé en 2016 avec encore plus de belle victoire au compteur et cette fois ci sous le maillot tricolore tel que Gent Wevelgem. La récidive d’Alexys ? Les championnats de France de contre la montre 2016 avec une nouvelle seconde place ! Mais comme le jeune espoirs dit « Ce fut un mal pour un bien, le 14 septembre j’ai eu la récompenses de ses 2 seconde place en contre la montre » En effet la plus belle victoire d’Alexys cette saison à été son titre de champion d’Europe de contre la montre, un titre rêvé qui a quelques semaines des championnats du monde de Doha lui a donné encore plus de motivation.

Des mondiaux de contre la montre difficile pour le nordiste qui face à la chaleur n’a su se défendre. Néanmoins la course en ligne lui aura sourit, car c’est à seulement 2 km du rêve qu’Alexys se voit rattrapé par le peloton après une échappé quasi solitaire.

Aujourd’hui espoir 1 au sein de CC étupes DN1, Alexys a pour ambition de progresser et de continuer à apprendre sur le vélo. Il sera suivit durant cette saison par l’anti chambre de l’équipe professionnel FDJ, la FDJeunes. De nouvelles sélection en équipe de France l’attendent également avec un programme 100% nordiste. Nous ne raterons rien de son évolution et nous lui souhaitons de merveilleuse choses pour cette saison et les autres à venir.